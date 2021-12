El Primevera Sound lamenta el trato del Ayuntamiento de Barcelona y valora el traslado a Madrid

LEER MÁS Suspendido el Primavera Sound 2021 por la pandemia

El director del Primavera Sound, Gabi Ruiz, ha advertido que el festival se plantea dejar la ciudad de Barcelona tras 21 años celebrando allí la cita ya que consideran que el Ayuntamiento está poniendo trabas para su desarrollo. En una entrevista en La Vanguardia, Ruiz ha asegurado que el consistorio liderado por Ada Colau "ha incrementado por 17" el precio del alquiler del Parc del Fòrum para los dos primeros fines de semana de junio y todavía no han concedido el permiso para 2023. "Nos han dicho que no quieren este modelo, y nosotros en estos momentos estamos buscando otra ciudad donde hacerlo", señala.

Por ese motivo, no descartan un traslado a Madrid: "Llega un momento en que nosotros ya hemos abierto oficina en Madrid, yo personalmente me voy a vivir allá, y voy a tirar adelante la oficina porque ahora hay muchas más oportunidades allí, no solo a nivel musical, sino audiovisual", advierte el director del Primavera Sound. En este sentido, asegura que no tienen mucho tiempo: Necesitamos tener una respuesta antes de fin de año y la respuesta de ellos ahora mismo es no", ha concluido Ruiz.

Reacción del Ayuntamiento de Barcelona

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha reafirmado este jueves "el compromiso" del consistorio barcelonés con el festival Primavera Sound y ha anunciado una "reunión inminente" con sus organizadores para "recuperar la confianza".

"No sé imaginar el Primavera Sound fuera de Barcelona ni sé imaginarme Barcelona sin el Primavera Sound -ha dicho Martí-, y por lo tanto, nos vamos a poner a trabajar rápidamente para encontrar soluciones", ha sentenciado dejando claro que no quieren que el festival se traslade a otra ciudad.