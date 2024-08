Pedro Almodóvar estrena el tráiler de su nueva película 'La habitación de al lado'

'La habitación de al lado' es la nueva película de Pedro Almodóvar que llegará a los cines el 18 de octubre de este mismo año, pero hoy hemos podido ver el tráiler.

El primer largometraje del manchego en inglés, está producido por El Deseo y cuenta con un reparto de la talla de grandes profesionales de la actuación como Tilda Swinton, Julianne Moore y John Turturro.

Sinopsis

Martha es una madre muy imperfecta que, por culpa de un malentendido, se ha separado de su hija. Entre ambas se encuentra Ingrid, amiga de Martha, que conoce el dolor y sufrimiento de las dos.

La película habla de la crueldad de las guerras, de las diferentes formas que tienen las dos escritoras para acercarse, al mismo tiempo que escriben sobre muerte, amistad y placer sexual como buenos aliados para luchar contra el horror. Y también hablan del despertar con el sonido de los pájaros, en una casa ubicada en la reserva natural de New England, donde ambas viven una situación extrema que tiene un lado dulce.

Lugar favorito de Julianne Moore en Madrid

La película se grabó entre Nueva York y Madrid, por lo que las actrices tuvieron que trasladar su residencia a la capital española durante la época de grabación en dicha localización.

En una entrevista para la revista Vogue, la actriz Julianne Moore ha afirmado que "Viví en el barrio de Salamanca, un lugar precioso, e iba cada día a El Corte Inglés. Todos los días. Me encanta. Cada noche, al volver a casa, me decía a mí misma: 'Julie, no necesitas ir otra vez'. Al final siempre acababa haciendo el camino con mi bolso". Además, ha señalado que cuando vino a visitarla su marido le dijo que "tenía que ir a conocer el mejor supermercado del mundo".