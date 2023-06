Paul McCartney anuncia una nueva canción de The Beatles compuesta por IA con la voz de John Lennon

The Beatles siguen componiendo a día de hoy, y si esto es posible es gracias a la ya renombrada Inteligencia Artificial, que no deja de sorprendernos y brindarnos nuevos supuestos y horizontes. Si alguien es capaz de continuar con el mágico legado de John Lennon y Los Beatles no es otra que la IA.

El legendario músico británico Paul McCartney ha admitido en una entrevista en la BBC que se ha recurrido a la IA para ayudar a crear "el disco final de los Beatles", con voz del fallecido John Lennon.

John quiso dejarle un último regalo en formato de casete a Paul McCartney, esta grabación contenía varias piezas y entre ellas una con la voz del cantante británico acompañada de un piano. En su momento, McCartney compartió la pieza con el grupo con la intención de producirla, pero finalmente no hubo consenso. 28 años después, tras haber visto el documental "Get Back" de Peter Jackson, donde se rescataron con avanzados sistemas las voces de los Beatles y sus instrumentos para "limpiar" y mejorar el sonido, Paul lo tuvo claro.

No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba

Se cree que esta última canción será titulada 'Now And Then', que puede ser traducido como "ahora y luego o después", suena a paradoja pero el deseo de Lennon parece haberse hecho realidad. El grupo que acaparó la atención de todo el mundo pretende ahora dar un último regalo a sus fans y a la música, que evoluciona a diario. Solo quedaría por tanto escuchar el resultado final y juzgar si la IA ha cumplido con las expectativas, las ha superado o simplemente no ha alcanzado la pura esencia de The Beatles.

Aunque Paul admite que alguna faceta de la Inteligencia Artificial le parece preocupante, declara que: "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva". Con esta acción marca un hito histórico en el mundo de la música con el que anima a seguir explorando los beneficios que la tecnología brinda a los músicos en pro de realizar piezas de manera más sencilla.

Los Beatles han conseguido unir el pasado con el presente durante toda su carrera y también lo hacen en esta ocasión, marcando un precedente para que se rescaten trabajos de otros grupos o artistas que quizás quedaron en el olvido y ahora, se puedan sentir motivados para compartir obras con las que seguir haciendo historia.