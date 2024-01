Muere el cineasta catalán Ventura Pons a los 78 años

El cineasta catalán Ventura Pons ha fallecido este lunes por la tarde en Barcelona a los 78 años, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

Pons (Barcelona, 1945) empezó su trayectoria profesional en el ámbito teatral, convirtiéndose muy pronto en uno de los directores más prestigiosos de la escena catalana durante más de una década, y en 1977 dio el salto a la gran pantalla con 'Ocaña, retrat intermitent', que fue seleccionada para competir en el Festival de Cannes.

Entre otras película, ha sido director de filmes como 'Actrius', 'Carícies', 'Amic/Amat', 'Què t'hi jugues Mari Pili?', 'El perquè de tot plegat', 'Morir (o no)' y 'Anita no perd el tren'.

También dirigió la ficción documental ''Un berenar a Ginebra' sobre Mercè Rodoreda, los documentales 'El gran Gato', 'Cola, Colita, Colassa' sobre la fotógrafa Isabel Steva Hernández fallecida la semana pasada e 'Ignasi M.', y 'Miss Dalí', biografía de la hermana del pintor.

En 1985 creó la productora Els Films de la Rambla, con la que ha producido 19 de sus largometrajes.

Ha publicado los libros de memorias 'Els meus (i els altres)' y 'He tastat molts fruits de l'arbre de la vida'.

Su trayectoria ha sido reconocida con el Premi Nacional de cine de la Generalitat, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la Creu de Sant Jordi y el Premi Gaudí d'Honor, entre otros.