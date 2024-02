¿Llega el universo cinematográfico de los Beatles? Sam Mendes dirigirá cuatro 'biopics' sobre sus miembros

Por más que pasen los años, la beatlemanía que agitó la cultura pop de los años 70 no parece apagarse: después del éxito del documental 'Get Back', dirigido por Peter Jackson, Sony ha apostado por producir cuatro películas acerca del cuarteto musical más famoso de la historia. Cada una de estas cintas explorará la historia de la banda desde el punto de vista de cada uno de los miembros de la banda: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

El encargado de dar vida a este "Universo Cinematográfico Beatle" será el laureado director Sam Mendes, conocido por dirigir títulos como 'American Beauty', 'Revolutionary Road' y la exitosa '1917'. El realizador parece ser un auténtico 'beatlemaníaco', pues ha declarado para el medio 'Collider': "Me siento honrado de contar la historia de la banda de rock más grande de todos los tiempos".

Pipa Harris, de Neal Street Productions, ha ofrecido más detalles acerca del ambicioso proyecto, que no verá la luz hasta 2027: "Pretendemos que sea una experiencia cinematográfica única, emocionante y épica: cuatro películas, contadas desde cuatro perspectivas diferentes que relatan una única historia sobre la banda más célebre de todos los tiempos", ha declarado Harris, según recoge Europa Press. El proyecto busca darle a cada Beatle el mismo peso, dedicando una película a cada una de las historias individuales de John, Paul, Ringo y George.

Los Beatles y el cine

La relación entre los Beatles y el cine se remonta a los inicios de la banda: en 1964, unos jovencísimos Bealtes protagonizaron la comedia absurda 'A Hard Day's Night', que con los años se ha convertido en un título de culto. 4 años después, la cinta de animación 'Yellow Submarine' recogió el espíritu más psicodélico de la banda, y el propio Ringo Starr dio el salto a la gran pantalla en 1981, con 'El cavernícola'.

El año pasado se estrenó el documental 'Now and Then: la última canción de The Beatles' y la serie 'John Lennon: asesinato sin juicio', y ahora este anuncio de Sony abre un nuevo interrogante: ¿Estará la cámara de Sam Mendes a la altura del legado de este emblemático grupo?