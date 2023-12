Roberto Leal: "Pasapalabra es un programa al que todo el mundo tiene mucho cariño"

"El libro es un calco, es un reflejo de lo que es el programa -señala Roberto Leal-, lo que pasa es que hay cosas que se viven de cámaras hacia adentro y aquí se cuentan". "Pasan muchas cosas bonitas en Pasapalabra que al final se quedan para nosotros, excepto cuando se cuentan también en un libro". Son reflexiones del presentador del concurso más famoso de la televisión en España, al publicarse "El Gran Libro de Pasapalabra". Está convencido de que no tiene nada que ver con un libro de pasatiempos, sino que va mucho más allá, es Pasapalabra pasado a un libro y están todas las pruebas, la "pista" y hay que adivinar qué se esconde detrás de cada una de las preguntas, señala.

Además de las pruebas del concurso -con sus soluciones- el libro se abre con un prólogo del presentador, el Universo Pasapalaba elaborado por el director del programa, Miguel Aparicio Frago. Y cuenta también con un apartado interesante titulado '¿Por qué es bueno entrenar tu mente?' a cargo del neurocientífico Jonathan Benito Sipos. Son explicaciones muy didácticas sobre cómo funciona nuestro cerebro, el proceso de aprendizaje y de memorización.

"Pasapalabra es un programa que consideramos nuestro -señala Roberto Leal- de nuestra televisión, y que yo ahora tengo la suerte de presentar. Recuerdo verlo con mis padres en casa y jugar también el rosco, porque al final lo magnético es el rosco y es un programa que implica muchísimo a la gente". Todo el mundo puede jugar, no todo el mundo se va a llevar el bote -señala el presentador de Antena 3- pero todo el mundo puede participar en el programa porque todos, al final, nos comunicamos mediante las palabras. Roberto Leal reconoce que los nervios no los pierdes nunca y explica que los concursantes, cuando están en el plató, no tienen referencia de nada, "en casa les vemos con el rosco alrededor de la cabeza, pero ellos no lo tienen y no saben ni el tiempo que tienen, ni saben realmente la letra por la que van por eso se la voy yo repitiendo".