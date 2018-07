La redención de los secundarios

Antes de empezar con esta entrada tengo que reconocer que hasta ahora no había leído nada de este Capucha Roja. No había tenido la oportunidad de conocer a este personaje, al que tampoco tenía ubicado dentro del universo DC, así que la lectura de este cómic era para mí también su descubrimiento... Quería saber más de este tipo y responder sobre todo a una cuestión: ¿Por qué narices lleva un murciélago rojo en el pecho? Evidentemente tiene que estar relacionado con Batman pero -cachisenlamar- ¿quién narices es?

Así que con estas dudas en la cabeza me lancé a leer este Capucha Roja y los forajidos, que pronto empieza a dar pistas del pasado de su protagonista principal... Y es que el tipo que se cubre la cabeza no es otro que Jason Todd, el segundo Robin que trabajó para Batman y que es conocido como el Robin rebelde. Un tipo de oscuro pasado y bastante indomable que muere a manos del Joker y que tras volver a la vida busca vengarse de él por matarle, pero también de Bruce Wayne, por no haberle vengado... Y llegado el momento decide hacer todo esto bajo la identidad de Capucha Roja. El hecho de que elija esta personalidad no es fruto de la casualidad, ya que es la que utilizó Joker antes de ser Joker.

Y en esas andaba el personaje –muy secundario y apareciendo de forma recurrente en títulos sueltos- hasta que la editorial DC comenzó su relanzamiento, en noviembre de 2011. Renovó títulos de todo tipo, y entre las novedades hizo un hueco para Capucha Roja, a quien le asignó una serie propia, que es la que arranca en este Capucha Roja y los Forajidos: Redención. Un cómic en el que Jason Todd hace equipo -muy a su persar, en un principio- con Arsenal (antiguo Red Arrow) y Starfire.

En esta historia descubrimos lo que le ocurre a Jason Todd, desde que resucita y hasta que asume su nueva identidad como Capucha Roja. Eso si, de una forma un tanto vaga y sin aportar mucho detalle. En cualquier caso queda claro que esta transición no hubiera sido posible sin la ayuda de Talia Al Ghul, que sin saber muy bien por qué decide ayudarle. Talia Al Ghul, por cierto, es hija de Ra's al Ghul -archienemigo de Batman- y aparece en la última película de la trilogía de Nolan protagonizando una de las peores muertes de la historia del cine. En cualquier caso, Talia se lleva a Jason a una zona recóndita del Himalaya, donde reside una sociedad secreta conocida como La Casta Total. Un grupo milenario –que no conoce ni el propio Bruce Wayne- que desde el principio de los tiempos está en lucha con otro grupo místico conocido como los Sin Nombre. Durante siglos han mantenido una tregua a la que ponen fin lo Sin Nombre, que atacan a La Casta acabando con todos sus miembros, mentora de Jason incluída. Este ataque centra este primer gran arco argumental de la serie, en el que conocemos el pasado de Jason Todd y en el que también asistimos a la formación de este grupo conocido como Los Forajidos, que ayudarán a Capucha Roja a vengar la desaparición de La Casta.

El encargado de desarrollar esta historia es Scott Lobdell, un guionista bastante controvertido, que levanta filias y fobias por igual. De hecho mucha gente pone el acento en que a pesar de llevar años y años escribiendo, se pueden contar con los dedos de una mano los trabajos que son dignos de destacar. En cualquier caso aquí el guionista partía con la ventaja de coger tres personajes que pasan por ser bastante secundarios -solo hay que ver todo el espacio que hemos destinado a explicar al figura de Capucha Roja- así que tenía bastante libertad a la hora de relanzarlos. No había una historia detrás que fuera universalmente conocida, y por lo tanto podía inventar sin ataduras.

No obstante hay cosas que fallan. En primer lugar porque una de las razones de existir -quizá la principal- que tiene el personaje de Jason Todd es vengar su muerte a manos de Joker, y también vengar la apatía mostrada por Batman al vengarle. Algo que aquí aparece referenciado, pero de forma muy vaga… Incluso insinúa que puede dejar a un lado y para siempre este objetivo. En segundo lugar la historia no termina de cuajar por el propio grupo en sí. Tan raro que chirría un poco, sobre todo la relación tan peculiar que nos propone entre los personajes. Y en tercer lugar el guion hace gala de conversaciones bastante infladas y cargadas de testosterona, que aunque no llega a niveles de otras historias de las que os hemos hablado aquí, pues tampoco es que lleven a ningún sitio.

En cuanto a los dibujos de Kenneth Rocafort, la verdad es que son absolutamente espectaculares, con mucha doble página impresionante y unas escenas de lucha con mucho movimiento y muy bien resueltas… pero que a veces se quedan en simples fuegos de artificio. En definitiva, un cómic entretenido, que si cae en tus manos seguramente leerás del tirón… pero que si no, pues tampoco pierdes demasiado…

Título original: Red Hood and the Outlaws 1-8 USA

Publica: ECC Ediciones

Guión: Scott Lobdell

Dibujo: Kenneth Rocafort

Formato: Rústica, 184 págs, color.

Precio: 16,95 €