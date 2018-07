MILLENIUM como nunca antes lo habías leído

La editorial PLANETA ha englobado esta trilogía (de momento, solo se ha publicado el primer volumen), dentro de su colección BD (siglas de Bande dessinée, historieta en francés), sección que recoge los títulos de tradición franco-belga y suiza. Para el que no lo sepa, en estos países, el cómic es mucho más que un producto destinado a consumo infantil como parece suceder en otras partes del continente, representando incluso más del 10% de la producción editorial. Fíjense la dimensión que tiene, que sería en Francia y más concretamente el ensayista Francis Lacassin, quien acuñó el término de noveno arte para referirse a él.

Como quien más, quién menos habrá leído los libros o visto alguna de las adaptaciones suecas o el remake más reciente dirigido por David Fincher, no vamos a hacer ni una sola referencia de este thriller y nos centraremos en otras cosillas que tal vez no sepan. La prestigiosa editorial belga Dupuis, eligió al guionista francés Sylvain Runberg (Agence Interpol, Orbital o la saga vikinga Hammerfall) para llevar a cabo la difícil tarea que siempre supone realizar una adaptación. Como es habitual en la mayoría de su trabajo, ha construido una buena trama y unos buenos personajes, y con independencia de que se conozca o no la obra original, la historia funciona perfectamente. Ahora bien, les contaré un secreto: o eres un auténtico genio o siempre, repito siempre, quedarás eclipsado por el trabajo de Josep Homs. Estaba claro que el ilustrador catalán no iba a dejar escapar esta oportunidad tan mediática para dar a conocer la calidad de sus lápices a todo el mundo, pero lo cierto es que ha superado todas las expectativas. Y de qué manera. Cada página es un regalo envuelto y con lacito rojo. A pesar de la dificultad que entraña enfrentarse a unos personajes que ya se encuentran en el imaginario colectivo, de las presiones económicas que supone un proyecto de esta envergadura y a pesar de trabajar en una editorial tan prestigiosa como exigente, Homs, ha sabido hacer suyos los personajes, ha buscado el detalle o el dinamismo en función de la trama y, sobre todo, ha reflejado el ambiente opresivo de la novela de una forma magistral.

Josep Homs pertenece a esa gran cantera que es la Escola Joso (Centro de cómic y artes visuales de Barcelona) y además de trabajar en Francia junto al guionista Frank Giroud en El Ángelus o EEUU donde dibujó la serie Red Sonja, en 2012 ganó el Premio Creador Emergente que concede el diario El Mundo. Desgraciadamente, como ocurre con la mayoría de los creadores en este país, tienes que salir fuera de tus fronteras, no sólo para poder trabajar, sino para que se te considere un artista. En fin, no vamos a descubrir nada nuevo.

Edición original: MILLÉNIUM 1: Les hommes qui n´aimaient pas les femmes.

Guión: Sylvain Runberg (Basada en la novela de Stieg Larsson)

Dibujo: Josep Homs

Formato: Cartoné, 144 págs. Color

Precio: 18,95 €