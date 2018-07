La familia según Millar

Reseña de ‘Los 4 Fantásticos. El maestro de Muerte’ que edita Panini Cómics

El cómic que les traemos hoy se publicó ya hace unos meses, pero ante la cantidad de títulos firmados por su autor que teníamos pendientes de reseñar, decidí retrasar un tiempo esta entrada para que no diera la sensación de que el blog es un monográfico del bueno de Mark Millar. Y me temo que aun así no lo he conseguido. Pero qué culpa tenemos nosotros, señores. Será porque no les avisamos en otras entradas de la intensidad creativa de este guionista. Un hombre que ha ido combinando durante los últimos años sus propias historias con guiones para los principales personajes de Marvel y DC... Y 'la primera familia' no es ajena a su trabajo. Hoy os traemos una edición de lujo, editada por Panini, que recopila la despedida de Mark Millar -y su pareja artística en los lápices, Bryan Hitch- en esta saga: Los 4 Fantásticos. El maestro de Muerte.