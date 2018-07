Un cómic de película

Reseñamos "Iron Man: Extremis (El montaje del director)" editado por Panini Cómics.

Este viernes se estrena la tercera entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el "hombre de hierro". A falta de poder escribir sobre la película, que lamentablemente no podremos ver hasta que paguemos religiosamente la entrada, esta es una oportunidad estupenda para traer al blog uno de los títulos más importantes que se han escrito sobre Iron man en los últimos años. No en vano está escrito por Warren Ellis, uno de los guionistas más prolíficos y exitosos y dibujado por Adi Granov. Un artista bosnio hiperrealista a quien se le encargó rediseñar al Vengador Dorado. Su particular visión de la armadura de Tony Stark gustó tanto, que los productores de la película le contrataron para que asesorara a la hora de llevar al personaje a la gran pantalla. Así que la historia que os traemos hoy fue la que definió la estética del Iron Man que después todos hemos visto en el cine. Y para que quede claro su vínculo con la peli, esta edición lleva la coletilla de "El montaje del director", ya que contiene abundante material extra centrado sobre todo en el trabajo de su dibujante.