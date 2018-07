El chico de moda

A la edad de nueve años, en un campamento de verano, el pequeño Scott Snyder escuchó por primera vez la historia de Los ojos del dragón de Stephen King. Fue entonces cuando decidió que de mayor sería escritor. O eso dice él. En 2006, al cumplir los treinta, su notoriedad como novelista comienza a despuntar gracias a la publicación de un libro de relatos, Voodoo Heart, siendo dos de ellos elegidos por… ¡sorpresa!, su admirado Stephen King para formar parte de The Best American Short Stories. Dos años más tarde, con la inclusión de su relato The 13th Egg en la antología ¿Y ahora quién nos salva? Nuevos superhéroes y sus sorprendentes historias (cortas), publicado por Owen King, hijo del susodicho (¡caramba con esta familia!) logró captar la atención de los editores de la Marvel por su particular acercamiento al género superheróico. Lo que se tradujo en el one-shot (historieta de un solo capítulo) protagonizado por la Antorcha Humana (2009) y la serie limitada Iron Man Noir (2009). Pero sería la revisión del género vampírico en la serie American Vampire (2010) la que propició que la editorial DC Comics apostara por este autor, firmándole un contrato en exclusiva. ¿Adivinan quién es el coguionista en la primera etapa de la serie? Sí, tito Stephen. La flor, el culo, mi abuela ¿recuerdan? A partir de ahí un Eisner (o galardón similar al Oscar en el mundo de los cómics) y las riendas de la serie regular Batman y La Cosa del Pantano (2011-12). Por si fuera poco, todavía tiene tiempo para publicar proyectos de creación propia como Severed (2012).

SEVERED. Miedo primario

Severed es un cuento de terror. Una alegoría del miedo irracional que todos tuvimos en nuestra infancia a ese ser-ente-monstruo, que andaba al acecho esperando el momento adecuado, el más mínimo descuido, para arrancarnos la vida.

Ambientada de forma magistral en la América profunda y cambiante de 1916, donde dejar atrás tu pasado, olvidar tus pecados e incluso cambiar tu identidad era tan sencillo como hacer la maleta y largarte a otra ciudad, Severed, narra la historia paralela de Jack Garron, un joven de 12 años que decide abandonar su hogar en busca de su padre y del sueño americano y Mr. Porter (uno de los nombres que adopta) un caníbal sanguinario que atraviesa EEUU secuestrando y asesinando niños con total impunidad. Cuando sus destinos se crucen, seremos testigos de una de las historias más terroríficas que jamás se han plasmado en un cómic.

Sin duda, lo mejor de este muy recomendable tomo son los dibujos del casi desconocido Attila Futaki y el inquietante ritmo crescendo de la historia. Una sensación de desasosiego y tensión, que va en aumento y nos envuelve pausadamente, como en esas buenas pelis de terror que tanto se echan de menos.

Edición original: Severed

Publica: Image (Planeta DeAgostini)

Guión: Scott Snyder y Scott Tuft

Dibujo: Attila Futaki

Formato: Cartoné. 184 págs. Color

PVP: 16,50€

American Vampire: Selección Natural.

A la espera de la que será última publicación de la serie American Vampire Vol. 4, capítulos 19-27, previsto para octubre de 2012, Snyder, esta vez acompañado a los lápices del genial Sean Murphy, continúa ahondando en las múltiples posibilidades que le ofrece su serie y nos presenta una especie de spin off (o proyecto que surge de otro anterior) con la II Guerra Mundial como telón de fondo. En esta ocasión, los protagonistas del segundo arco argumental de la serie principal, Felicia Book y Cash MacCogan viajarán a la Rumania ocupada por los nazis con el fin de encontrar la cura para el vampirismo. Una vez allí, descubrirán que el Tercer Reich ha reclutado nuevos y chupasangres aliados. El autor se apoya en la hipotética superioridad de ambas razas, la aria y la vampira, para construir una historia que hará las delicias tanto de los seguidores habituales de la serie como de los que la desconocen, puesto que además de ser autoconclusiva, se puede leer con independencia de la historia original.

Edición original: American Vampire: Survival of the fittest

Publica: VERTIGO (ECC ediciones)

Guión: Scott Snyder

Dibujo: Sean Murphy

Formato: Cartoné. 122 págs. Color

PVP: 13,50€