De lo bueno lo mejor y de lo mejor, lo 'Superior'

Para empezar esta es una historia que se sale un poco de lo que se puede denominar Millarworld, tan caracterizado por mezclar grandes dosis de violencia, sexo, política y temas sociales. En Superior, Mark Millar nos presenta una historia más descafeinada, con menos mala leche y con un sabor a historieta clásica muy agradable. Y es que el propio Millar ha dejado claro desde el principio que esta obra pretende ser un homenaje al superhéroe primigenio: Superman. Y ya sabéis lo que últimamente significa eso de "homenaje"... Vamos, que es Superman pero con otra ropa y toques del Capitán Marvel. En cualquier caso hay que reconocerle a este hombre que puestos a copiar, ha copiado el personaje pero lo ha hecho con una historia original y además muy bien vendida.

Millar explica que la idea de Superior se le ocurrió hace años, cuando murió Christopher Reeve. Cuenta que en la prensa la noticia iba acompañada de una foto del actor en la silla de ruedas en la que vivió sus últimos años tras un accidente de caballo, y otra en la que se le veía imponente en su traje de Superman. Fue esa una imagen que le impactó mucho y entonces se le ocurrió la idea de crear Superior, una historia que una vez más Millar ambienta en Estados Unidos y en la actualidad. Una sociedad en la que los superhéroes sólo existen en los cómics o en el cine, con la economía maltrecha y con los valores sociales un tanto olvidados. Es en ese contexto en el que crece Simon Pooni, un chaval de doce años que ha terminado postrado en una silla de ruedas por culpa de la esclerosis múltiple. El chico es un gran admirador de Superior, un personaje que -al igual que Superman- fue creado durante la Gran Depresión para tratar de insuflar ilusión a una sociedad deprimida, pero que con el paso de los años ha ido perdiendo el tirón. Se ha quedado desfasado, viejuno.

Es en medio de toda esta realidad, especialmente dura para nuestro pobre Simon, en la que el chaval recibe una visita nada habitual. Y cuando digo nada habitual es que se le aparece un mono astronauta en el cuarto para decirle que ha sido seleccionado de entre todos los habitantes de la tierra para disfrutar durante una semana de aquello que más desea que, como podéis imaginar, no es otra cosa que ser Superior. Y aquí es donde empieza lo bueno y donde Millar disfruta. Poniendo un superhéroe en una sociedad como la nuestra en la que -al igual que en Superman- una joven a la par que avezada periodista aparece en su vida.

Y la verdad es que no os quiero contar mucho más, lo mejor que podéis hacer es hincarle el diente a esta edición que edita Panini, en la que encontraréis toda la serie en un solo tomo. Así comprobaréis de primera mano que aunque no lo parezca el mono no desentona, los personajes están muy bien construidos y el ritmo narrativo es bueno. Y para que todo eso ocurra son fundamentales los dibujos. Porque el hecho de que haga referencia al trabajo de Leinil Francis Yu en este último párrafo no significa que no sean dignos de destacar. Las viñetas creadas por este filipino nos llevan por la historia con un trazo sobresaliente, grandilocuente y dramático en su justa medida. Lo necesario para hacer de este Superior uno de los grandes títulos de la obra de Millar, aunque no tenga tanta víscera, tanto casquillo y tanta palabra malsonante.

Edición original: Superior

Publica: Panini Cómics

Guión: Mark Millar

Dibujo: Leinil Francis Yu

Formato: Libro en tapa dura, 200 págs. Color.

Precio: 19.95 €