De ángeles, virus y egos

Comentamos el manga incompleto de Sathosi Kon y Mamoru Oshi

A pesar de que los medios han vuelto su mirada a otros focos de interés ante la paulatina mejoría y posterior alta médica de Teresa Romero (la única española infectada con el virus del ébola), no está de más insistir que este virus todavía es una realidad y que se sigue cobrando la vida de cientos de personas en África. Hemos pasado de la más absoluta de las indiferencias a la histeria colectiva más surrealista que se recuerda en años, para volver nuevamente al olvido. Saquen sus propias conclusiones… En Seraphim -266613336 Wings-, el manga del que hoy hablaremos, la sociedad está arrasada por una extraña enfermedad pandémica, un virus para el que no existe cura y del que se desconoce su origen. Una epidemia que obliga a la civilización a un replanteamiento existencial… No es por nada pero, ¿no tienen cierta sensación de déjà vu?