"¿Y si...?"

No sé ustedes, pero a veces me sorprendo a mi mismo imaginando cómo sería mi vida si hubiera o no hubiera tomado ésa o aquella decisión. Las implicaciones que habría tenido y cómo habría condicionado mi futuro. Trato de imaginar a mi yo de esa realidad, cómo sería, qué pensaría, si estaría atrapado en una hipoteca o preso en algún penal sudamericano. En cualquier caso es un ejercicio que todo el mundo ha hecho alguna vez. Hay incluso páginas de facebook que se dedican a debatir sobre Qué hubiera pasado si... Se trata de un género literario conocido como ucronía, el famoso “What if” que en el mundo del cómic han utilizado de forma recurrente y que a mi, personalmente, me fascinan. Una de estas historias es la que hoy les traemos.

Sin duda la saga más famosa de todas las que han explorado el género de la ucronía es What if... iniciada por Marvel en 1977. Durante todos estos años, y aunque su publicación ha sido más o menos regular, siempre ha ofrecido distintas vueltas de tuerca para las grandes historias de la editorial, desde el viaje en el tiempo de Conan a la Nueva York de 1977 (con todos los problemas que esto puede suponer para el bárbaro Cimmerio) a la aparición de Spider-Girl... No obstante también DC se ha publicado sus propias ucronías. Un ejemplo es la línea Flashpoint (protagonizada por el segundo Flash y en la que Superman jamás llegó a la tierra, Bruce Wayne está muerto y es su padre el que se convierte en Batman) pero quizá la más célebre de todas, o al menos el que a mí más me ha marcado, es Superman, hijo rojo. Una deliciosa historia en la que Mark Millar parte de la idea de que la cápsula de Superman jamás aterriza en Estados Unidos, sino que lo hace en la Unión Soviética, donde el Hombre de Acero abraza el comunismo, ideología que gracias a él termina por imponerse a nivel mundial.

EL DIA D

Si es usted de aquellos que disfrutan con el género de la ucronía está de suerte. Planeta DeAgostini Cómics ha comenzado a publicar “El Día D”, una serie editada en Francia que especula sobre qué hubiera ocurrido si en una determinada fecha clave (el día D) hubieran ocurrido cosas distintas a las que conocemos. Lo mejor de esta serie es que todos los álbumes son autoconclusivos, con lo cual podemos empezar por aquel que más nos llame la atención. En España, Planeta DeAgostini Cómics decidió editar en primer lugar el número 5 de la colección publicada en Francia, que especula sobre la idea de que el atentado sobre el presidente de EEUU se hubiera producido en 1973 y no en 1963. Quizá por eso de que este año se cumplía el 50 aniversario de la muerte de Kennedy.

El tomo que os traemos hoy es el primero publicado en Francia, y el segundo de la colección editada por Planeta. Un número que indaga sobre qué hubiera ocurrido si los rusos hubieran ganado la carrera espacial. El punto de partida es el fracaso de la misión Apolo XI. Justo antes de alunizar un micrometeorito destruye el módulo lunar donde Amstrong y Aldrin ensayan la frase con la que pasar a la historia. Este accidente hace que los rusos se adelanten y sean los primeros en poner un hombre (en este caso mujer) en la luna. Pero los americanos no se rinden, y un enfurecido Nixon decide impulsan el programa de la NASA para instalar una base permanente en el satélite terrestre. Diez años después ambas superpotencias tienen su propia base lunar habitada, con lo que la luna se convierte en escenario de un nuevo capítulo, bastante peculiar eso sí, de la Guerra Fría.

Cierto es que la ucronía que nos plantean los autores no es demasiado original, de hecho se ha especulado mucho sobre qué hubiera ocurrido si los rusos ganaran la carrera espacial, pero sí que es interesante lo plateado después. Me refiero a la comparación que se establece entre las dos sociedades creadas: la terrícola y la pequeña comunidad lunar. Mientras en la tierra la tensión política no deja de crecer por culpa de la Guerra Fría, en la luna los astronautas viven unas relaciones bien distintas, teniendo en cuenta que son los únicos humanos en un entorno tan hostil.

En lo que se refiere al guión, es cierto que tanto el desarrollo de los personajes como el de la historia pierde algo de fuerza conforme avanza (con muchos estereotipos y comuna hippie lunar incluida) pero eso no quita para que el cómic además de entretenido, nos permita incluso reflexionar sobre la estupidez de los prejuicios no sólo en situaciones extremas. Curioso cuando menos es también “el papel” que los autores dan a Yeltsin y Putin en este tomo.

En cuanto al dibujo de Phillipe Buchet, mantiene una línea clásica europea que cumple de sobra con el objetivo del mismo: completar de forma eficiente y realista el guión de Fred Duval y Jean-Pierre Pécau. En definitiva, un buen tebeo para pasar un rato entretenido y que deja con ganas de leer más de esta serie de relatos ucrónicos ‘El Dia D’.

Edición original: Jour J 1: Les Russes sur la Lune ! FRA

Publica: Planeta DeAgostini Cómics

Guión: Fred Duval y Jean-Pierre Pécau

Dibujo: Phillipe Buchet

Formato: Cartoné. 64 páginas. Color.

Precio: 12,95 €