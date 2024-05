'Anora', de Sean Baker, gana la Palma de Oro del Festival de Cannes

La película 'Anora', dirigida por el estadounidense Sean Baker, ha logrado la Palma de Oro de la 77 edición del Festival de Cannes.

Así se ha anunciado en la gala de clausura del festival, cuyo jurado en esta ocasión ha estado presidido por la directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwig.

La película dirigida por Baker cuenta la historia de una joven trabajadora sexual de Brooklyn que conoce y se casa con el hijo de un oligarca, cuyos padres se enteran y tratan de anular el matrimonio.

Además, el Gran Premio del Jurado ha ido a parar a 'Todo lo que imaginamos como luz', de la cineasta india Payal Kapadia, y la actriz española Karla Sofía Gascón se ha alzado con el premio a la mejor actriz junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez en 'Emilia Pérez', del francés Jacques Audiard.

La española Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en ganar el premio a la mejor actriz en Cannes

La actriz española Karla Sofía Gascón ha ganado el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes junto a sus compañeras de reparto Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez en 'Emilia Pérez', del director francés Jacques Audiard.

Es la primera vez que una mujer trans gana este galardón y la segunda vez que el premio va para una española. La última vez fue en 2006 cuando el galardón recayó en todas las intérpretes de 'Volver' de Pedro Almodóvar.

La película por la que ha sido premiada Karla Sofía Gascón retrata la vida de Rita, abogada de un gran bufete a la que se le ofrece ayudar al jefe de un cartel a retirarse de su negocio y desaparecer.

El Palmarés completo

Este es el listado completo del palmarés de esta edición:

- Palma de Oro: 'Anora', de Sean Baker.

- Gran Premio: 'All we imagine as light', de Payal Kapadia.

- Premio a la Mejor Dirección: Miguel Gomes, por 'Grand Tour'.

- Premio al Mejor Guion: Coralie Fargeat, por 'The Substance'.

- Premio Especial del Jurado: 'The seed of the sacred fig', de Mohammad Rasoulof.

- Premio del Jurado: 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard.

- Premio a Mejor Actriz: conjunto de actrices de 'Emilia Pérez' -Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz-.

- Premio a Mejor Actor: Jesse Plemons, por 'Kind of Kindness'.

Cámara de oro a la mejor ópera prima de Cannes

- 'Armand', de Halfdan Ullmann Tøndel, exhibida en la sección Un cetain regard.

Cortometrajes

- Palma de Oro: 'The man who could not remain silent', de Nebojša Slijepčević.

- Mención Especial: 'Mongrel', de Wei iang Chiang y You Qiao Yin.