Andy y Lucas defienden el concierto católico y desvelan para quien no actuarían: "Han matado a gente"

El dúo gaditano Andy y Lucas defienden haber actuado hace unos días en el escenario de la plaza de Cibeles en la Fiesta de la Resurrección y se muestran abiertos también a participar en las fiestas del Orgullo Gay si les invitasen. No obstante, los dos cantantes andaluces han sido claros y han explicado para quienes no actuarían en caso de pedirselo.

"Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contesta de manera tajante Lucas en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntado por el concierto que organizó la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), bajo el título 'La fiesta de la Resurrección'.

¿De qué partido político son Andy y Lucas?

En el mismo contexto, Lucas ha querido dejar claro que su grupo musical no es de ningún color político. "Si la contestación es de qué partido político es Andy y Lucas: insípido", ha contestado el gaditano.

Al mismo tiempo ha rechazado las etiquetas sobre gustos personales, creencias o sensibilidades asegurando que ellos no son "de nadie". "Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo", añade Lucas.