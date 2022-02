¿Te ha tocado un iPhone 13?: si te han etiquetado en Instagram por eso, es una estafa

Multitud de usuarios de Instagram han recibido en los últimos días una o varias menciones a posts de la red social invitando a participar en un sorteo en el que puedes conseguir un iPhone 13, pero es una publicación engañosa detrás de la que se esconde una estafa peligrosa.

El post asegura que siguiendo el enlace de la biografía ganarás un Iphone 13 por tan solo 2 euros, porque has resultado ganador de un sorteo. Si has recibido una de estas menciones, lo importante es no pinchar en el link que te indican. En el momento en el que accedes a ese enlace te pedirán introducir los datos de tu tarjeta bancaria.

Esta publicación engañosa esconde una peligrosa estafa y cualquiera puede ser víctima. Son muchos los usuarios de España que así lo han manifestado a través de otras redes sociales.

Si has sido víctima de esta estafa es recomendable hablar con tu banco

Si sigues los pasos que te indican, irás a una web que te solicita realizar una encuesta para llevarte gratis un iPhone 13. Sin embargo es una campaña que o bien quiere robarte los datos o solicita un pago de una pequeña cantidad para enviarte tu regalo, un regalo que nunca llegará.

Y aunque el pago pueda parecer pequeño, al tener los datos de la tarjeta pueden cargar nuevos cobros sin que el usuario se de cuenta. Por lo que si has sido víctima de esta estafa es recomendable hablar con tu banco.

Una estafa cada vez más extendida en redes sociales

Tal y como ha anunciado la Oficina de Seguridad del Internauta, se trata de un nuevo caso de phishing en el que tratan de engañar al usuario pidiéndole realizar un pequeño pago para obtener un premio falso, acción con la cual acaban accediendo a todos sus datos.

Este tipo de estafas son muy comunes en redes sociales, a través de un enlace, o por correo electrónico.