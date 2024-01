El Reloj del Apocalipsis se mantiene más cerca que nunca del fin del mundo: qué es y por qué marca esa hora

El Boletín de Científicos Atómicos ha publicado este martes una actualización de cómo se encuentra el Reloj del Apocalipsis, que se mantiene en la cifra más cercana al fin del mundo desde que se creó en 1947. Así, los científicos no cambian la hora que marcaron el año pasado, situándolo a 90 segundos de la medianoche, que representa el fin del mundo.

Esto, explican, no quiere decir "que el mundo sea estable", y hacen un llamamiento "urgente" a los gobiernos y comunidades de todo el mundo. "No se equivoquen: restablecer el reloj a 90 segundos para la medianoche no es una indicación de que el mundo sea estable. Todo lo contrario. Es urgente que los gobiernos y las comunidades de todo el mundo actúen. Y el Boletín mantiene la esperanza y la inspiración de ver a las generaciones más jóvenes liderando la carga", ha explicado la presidenta y directora ejecutiva del Boletín de Científicos Atómicos, Rachel Bronson.

"Los líderes están dirigiendo al mundo hacia la catástrofe: más bombas nucleares, más emisiones de carbono, patógenos peligrosos e inteligencia artificial. Solo las grandes potencias como China, Estados Unidos y Rusia pueden hacernos retroceder. A pesar de los profundos antagonismos, deben cooperar o estamos condenados", dice Jerry Brown, presidente ejecutivo del Boletín de Científicos Atómicos.

Qué es el Reloj del Apocalipsis

El Reloj del Apocalipsis o Reloj del Juicio Final, es una iniciativa puesta en marcha por el Boletín de Científicos Atómicos, creado en 1945 por científicos como Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer e investigadores del Proyecto Manhattan que participaron en el desarrollo de las primeras armas atómicas.

El icónico reloj fue creado dos años más tarde, en 1947, con el objetivo de transmitir amenazas para la humanidad y el planeta.

Desde entonces su hora ha cambiado 22 veces. Fue en 1991 cuando el reloj estuvo más lejos de la medianoche (17 minutos) y desde 2023 se encuentra a 90 segundos, más cerca que nunca. Entre 2020 y 2022 estuvo a 100 segundos.

Por qué marca la hora más cercana al fin del mundo

El Reloj del Apocalipsis pretende concienciar sobre las amenazas del mundo que, en este momento, según señalan los científicos atómicos, son más que nunca. Esta iniciativa se ha convertido en un indicador universal reconocido de la vulnerabilidad del mundo ante las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas en otros dominios.

Toda esta variedad de problemas globales han puesto al Reloj del Apocalipsis de 2024 como el más cercano a la hora del fin del mundo. Destacan la guerra entre Rusia y Ucrania, el deterioro de los acuerdos de reducción de armas nucleares o la designación oficial de 2023 como el año más caluroso jamás registrado, como principales amenazas.

La declaración de los científicos atómicos recoge que "la guerra en Ucrania y la dependencia generalizada y creciente de las armas nucleares aumentan el riesgo de una escalada nuclear. China, Rusia y Estados Unidos están gastando enormes sumas de dinero para expandir o modernizar sus arsenales nucleares, lo que aumenta el peligro siempre presente de una guerra nuclear por error o error de cálculo".

También ponen el foco en el desarrollo de tecnologías de ingeniería genética o el avance de la inteligencia artificial generativa, que podría magnificar la desinformación y corromper el entorno mundial de la información.

"Los rápidos y preocupantes desarrollos en las ciencias de la vida y otras tecnologías disruptivas se aceleraron, mientras que los gobiernos solo hicieron débiles esfuerzos por controlarlos. Pero el mundo se puede hacer más seguro. El Reloj puede alejarse de la medianoche", señalan.