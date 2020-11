Todo lo que sabemos de PS5: precio, fecha de lanzamiento, características y juegos de PlayStation 5

LEER MÁS Cómo serán los aficionados a los videojuegos en 20 años

El lanzamiento de PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina. Como ya hiciera Microsoft con Xbox Series S y X, la nueva generación de Sony arranca este mes de noviembre para dejar atrás a PS4.

Desde su lanzamiento el pasado 15 de noviembre de 2013, han pasado siete años que dejan un legado notable en PlayStation 4, con juegos aclamados por la crítica como 'The Witcher 3', 'God of War', 'Horizon: Zero Dawn' o 'Uncharted 4'. Ahora, Sony llega a la nueva generación con una transición que aún se prevé más pronunciada en el tiempo: desde la compañía nipona aseguran que esperan un cambio de ciclo hacia PS5 que dure aproximadamente unos tres años.

Fecha de lanzamiento y precio

PlayStation aterriza en España y el resto de Europa este viernes 19 de noviembre. En otros países como Estados Unidos, México, Canadá, Japón o Corea del Sur, la próxima consola de Sony sale a la venta este 12 de noviembre.

En cuanto al precio, cabe recordar que PS5 llega con dos versiones diferentes: la versión estándar cuesta 499 euros y la versión Digital Edition tendrá un precio de 399 euros. La versión estándar incluye lector de discos como cualquier otro sistema de Sony hasta la fecha, mientras que la Digital Edition apuesta por un entorno completamente digital y no trae un lector de discos.

Características técnicas de PS5

Una de las grandes novedades de la nueva generación radica en la memoria de almacenamiento. PS5 viene acompañada de un SSD de 825 GB -que se queda en unos 670 por el sistema operativo- que cuenta con una velocidad de 5,5 GB por segundo y que prevé dejar los tiempos de carga de los juegos en escasos segundos.

La CPU es de 8 núcleos Zen 2 que van a 3,5 GHz, mientras que la GPU es de 10,28 Teraflops. Además, la nueva consola de Sony lleva en su interior una memoria RAM de 16 gigas.

Estas son todas las especificaciones de PlayStation 5

Memoria de almacenamiento SSD de 825 GB.

CPU de 8 núcleos Zen 2 a 3,5 GHz -frecuencia variable-

GPU de 10,28 Teraflops, con 36 CUs a 2,23 GHz -frecuencia variable-

Memoria RAM de 16 GB de tipo GDDR6/256-bit

Unidad óptica 4K UHD Blu-ray

Juegos de lanzamiento y retrocompatibilidad

PS5 contará con hasta cinco juegos exclusivos de lanzamiento:

Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man: Remasterizado (la versión de PS4)

Astro's Playroom (incluido dentro de la consola)

Sackboy: A Big Adventure

Demon's Souls

En cuanto juegos de otras compañías, Godfall, DiRT 5, Devil May Cry 5 Special Edition, Assassin's Valhalla, Watch Dogs Legion, The Pathless, Fortnite, For Honor o NBA 2K21, entre otros, también saldrán con su versión de PS5 y la posibilidad de adquirirlos en el nuevo sistema de Sony.

Sony también anunció que PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad con el 99% de los juegos de PlayStation 4, por lo que prácticamente todo su catálogo funcionará en PS5 con algunas mejoras.

'PS Plus Collection', suscripción con más títulos de Sony

A estos juegos hay que añadir la suscripción llamada 'PS Plus Collection', que previo pago permite el acceso a ciertos títulos de Sony también en PlayStation 5:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterizado

Until Dawn

Uncharted 4

Esta suscripción también incluye juegos de otras compañías como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty: Black Ops III, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Monster Hunder World, Persona 5 o Resident Evil 7.

Así es el DualSense, el nuevo mando de PS5

En esta nueva generación, Sony dice adiós al DualShock para traer el DualSense, un cambio de nombre en el nuevo mando de PS5 que responde a nuevas características: es blanco, posee tecnología háptica -con más sensaciones, como la resistencia del volante al conducir por el barro- y gatillos adaptables cambiados de ángulo y con una mejora en su agarre.

Al igual que el Dualshock 4, el nuevo mando funcionará con batería recargable sin pilas.