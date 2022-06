Novedades en WhatsApp: Estas son las nuevas funcionalidades de la aplicación de mensajería

La aplicación de mensajería WhatsApp actualiza su contenido casi diariamente. Cada semana podemos conocer, a través de la página web WABetaInfo, las novedades en las que trabajan los ingenieros de la gigante tecnológica Meta. Muchas de ellas no están actualmente activas en la versión oficial de la app, sino que están siendo probadas con usuarios Beta.

El pasado viernes día 17, WhatsApp anunció la implementación de una serie de características nuevas de las que todos los usuarios podrían beneficiarse. Estas son las funciones que van a facilitar el día a día de los usuarios.

Notificaciones en llamadas grupales

Una vez te encuentres dentro de una llamada grupal, la aplicación te avisará a través de una notificación emergente si una persona se incorpora a ella. Así, es posible conocer quién se ha unido a la conversación en tiempo real sin necesidad de salir de la llamada.

Silenciar en llamadas grupales

Esta es una de las características más esperadas. A partir de ahora se podrá silenciar a otras personas con las que nos encontremos hablando. De este modo, es mucho más fácil centrarse en atender lo más importante. Un único botón permite que solo se escuche uno de los canales, bloqueando el sonido del resto de los participantes.

Ahora también se puede enviar mensajes a través del grupo en el que se está llevando a cabo una llamada, lo que favorece la comunicación entre participantes mediante chat.

Notas de voz en manos libres

Esta función fue implementada hace unos meses, pero mucha gente no sabe de su existencia. A la hora de grabar mensajes de voz, no es necesario mantener pulsado el botón del micrófono. Para poner en marcha esta modo "manos libres" lo único que hay que hacer es pulsarlo de una manera más prolongada. Así, este podrá quedarse fijado y no nos tendremos que preocupar de mantener las manos en la pantalla.

Reproducción flexible de mensajes de voz

También es posible revisar una nota de voz antes de compartirla. Una vez grabada, existe la opción de darle al botón de reproducción y volver a escuchar el mensaje. Este proceso es conocido como reproducción flexible. Cabe recordar que esta funcionalidad también permite aumentar la velocidad en la que se reproducen, pudiendo aumentarla hasta en un x2.

Futuras novedades

Meta también ha anunciado que se encuentran desarrollando otras muchas funcionalidades. La mayor parte de ellas, muy esperadas por los usuarios de la aplicación de mensajería rápida.

Uno de ellos permitiría editar los mensajes que ya han sido enviados. En caso de cometer faltas ortográficas, la única solución que existe actualmente es borrar el mensaje y reescribirlo, lo cual puede llegar a ser molesto. Aun así, esta novedad viene con una condición: habrá un tiempo limitado para poder editarlos. Es posible que esta posibilidad caduque a la hora de haberlo enviado.

Otra es la recuperación de mensajes eliminados. A través de un botón de deshacer, se podrá dar marcha atrás y recobrar un mensaje que no desaparecerá de forma permanente. También existirá la posibilidad de filtrar las conversaciones por "mensajes sin leer".