Nintendo Direct febrero 2022: horario y dónde ver en directo online

Nintendo ha vuelto a pronunciarse. Desde el pasado mes de septiembre, la compañía japonesa no emitía un Direct y los fans han tenido que esperar hasta febrero para conocer lo que tiene preparada la compañía japonesa para este año.

Muchos esperaban un anuncio próximo por la ausencia de títulos más allá de marzo, por lo que todos ya tienen su evento más esperado: el primer Nintendo Direct del año.

Más allá de los dos principales juegos en lo que va de 2022, ‘Leyendas Pokémon: Arceus’ y ‘Kirby y la tierra olvidada’, Nintendo enseñará en este Direct otros títulos en un evento centrado “principalmente en novedades para la primera mitad del año”.

Horario del Nintendo Direct

La presentación durará unos 40 minutos y, pese a que estará centrada en juegos que verán la luz durante la primera mitad de 2022, también se prevé algún anuncio importante para lo que resta de año.

Así, el Nintendo Direct tiene lugar este miércoles 9 de febrero a las 23:00 horas (horario peninsular), hora en la que la compañía japonesa suele celebrar este tipo de eventos.

Dónde ver online el Nintendo Direct

El Nintendo Direct se podrá ver online a través del canal oficial de Nintendo España en Youtube a partir de las 23:00 horas (horario peninsular), tal y como anunció la propia compañía.

¿Qué esperar del Nintendo Direct? Predicciones y rumores sobre juegos esperados

Ya se conocen tres títulos importantes para marzo y abril: ‘Triangle Strategy’ verá la luz el 4 de marzo, mientras que ‘Kirby y la tierra olvidada’ lo hará el 25 del mismo mes. El remaster de ‘Advance Wars’ se espera para abril, por lo que todos estos juegos aparecerán en el evento para terminar de convencer a los indecisos.

Otros como la secuela de ‘Zelda: Breath of the Wild’ o ‘Bayonetta 3’ no tienen fecha fija aún, aunque puede parecer pronto para que Nintendo muestre dos buques insignia en su primer Direct del año. ‘Mario Rabbids 2’ también podría aparecer en la emisión, y hablando del fontanero más famoso de Nintendo, éste estrena película a finales de año -con Chris Pratt como protagonista-, por lo que los rumores apuntan a un nuevo juego de Mario que acompañe al film, al menos en un calendario próximo a la película, que todavía no tiene fecha de estreno.

Otros rumores apuntan a la posible aparición del proyecto de Monolith Soft (¿’Xenoblade 3’?), ports de los Zeldas de Wii U, un nuevo ‘Donkey Kong’ e incluso otra entrega de ‘Pokémon’, así como el rumoreado y esperado ‘Metroid Prime 1’ remasterizado.