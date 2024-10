La ciencia dice que las personas con alta inteligencia emocional usan esta palabra para ser más persuasivas

Algunas personas son capaces de influir en las personas que las rodean solo con su personalidad y carisma, pero la mayoría de personas utilizan la lógica, los datos y el razonamiento para llegar a acuerdos

Casi todas las personas exitosas son buenas para convencer a otras personas, sobre en qué deben invertir, qué meta deben perseguir o de que una idea tiene sentido... Pero, ¿y si no eres particularmente carismático y te cuesta llegar a acuerdos en situaciones difíciles?

No puedes cambiar tu personalidad de la noche a la mañana, pero existen algunos trucos de lenguaje que pueden ayudar a ser más convincente.

Según una serie de estudios publicados en el Journal of Experimental Social Psychology, los pronombres que utilizamos afectan las percepciones de receptividad, especialmente cuando tú y otra persona no están de acuerdo o discuten.

Por eso, es recomendable utilizar el pronombre "nosotros" en lugar de "usted", en contextos de confrontación. La ciencia asegura que los pronombres de segunda persona, "tú", se perciben menos receptivos que los mensajes que contienen pronombres de primera persona del plural, "nosotros", por ejemplo.

Los pronombres como "tú" indican agresividad y reducen la receptividad percibida, que influye en la persuasión, el interés, intercambio de intenciones...

La utilización del pronombre "nosotros" no funciona cuando solo es una la persona afectada, porque sonaría artificial e incluso manipulador. Pero asumir la responsabilidad de la situación cuando quieres comunicar algo a una persona, demuestra que eres abierto y receptivo.

Por ejemplo, es recomendable usar frases en las que pongamos el foco en nosotros, no en la otra persona. En lugar de decir: "Mira, claramente no lo entiendes", di: "No estoy explicando esto muy bien".

Usar el "tú" de forma positiva

En cuanto a cuándo es recomendable usar el pronombre "tú", la ciencia indica que hay que usarlo cuando la otra persona ha hecho algo bien, cuando tiene una buena idea, una buena perspectiva o un buen argumento. Las investigaciones demuestran que cuando el contexto de la conversación es favorable, el "tú" se recibe de forma positiva.

Las investigaciones muestran que es mucho más probable que seas persuasivo o, al menos, que llegues a un acuerdo si evitas primero decir "tú", porque la otra persona te verá como más receptivo y abierto. Después, es aconsejable encontrar formas de usar "nosotros" de manera apropiada.

Esas habilidades pueden ayudar a aumentar la calidad de tus interacciones con los demás y a construir relaciones más sólidas.