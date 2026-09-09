Apple presenta su primer iPhone plegable: así es el nuevo iPhone Duo

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, ha anunciado este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como iPhone Duo, que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado (con una pantalla de 5,4 pulgadas) y partirá de un precio inicial de 1.999 dólares.

Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone. "Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad (...) Combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", ha detallado Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California, Estados Unidos).

Combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace más de siete años. No obstante, el nuevo líder de Apple ha mantenido en su presentación que el iPhone Duo tiene el mejor diseño. "Otros han creado dispositivos plegables que simplemente parecen dos teléfonos unidos de forma incómoda. El resultado es una pantalla cuadrada poco adecuada para la manera en que la gente los utiliza. Desplazarse por contenido vertical resulta poco fluido y las películas quedan encajonadas entre enormes franjas negras, lo que hace que una pantalla grande parezca mucho más pequeña".

Una bisagra que admite distintas posiciones

Los expertos apuntan a que el nuevo diseño permite utilizarlo plegado, como un smartphone más estándar, o abierto, con pantalla grande. Pero la bisagra admite distintas posiciones: tienda de campaña, ordenador portátil o incluso un plegado a medias. Ello permite adaptar el formato al uso: para la productividad con multitarea, para ver vídeos, para hacer videollamadas con las dos cámaras, etc.

Dentro, el dispositivo funciona con un chip A20 Pro, el mismo que potencia la serie iPhone 18 Pro, diseñado para ejecutar modelos de IA en local. Se complementa con un módem C2, que utiliza algoritmos para mejorar la cobertura y ofrecer cargas de datos más rápidas.

Personas observan los nuevos dispositivos plegables iPhone Duo expuestos durante el evento de Apple | REUTERS/Carlos Barria

Una autonomía compuesta por dos baterías

La autonomía de iPhone Duo está respaldada por dos baterías, una colocada en cada pantalla, que funcionan como una sola y que ofrecen hasta 24 horas de uso con una sola carga. Cuenta con carga rápida, que permite recuperar el 50 por ciento en 20 minutos y se complementa con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor.

En lo que respecta a la cámara, el sistema principal se compone de una Camera Fusion de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles, del que la compañía ha destacado su rendimiento en escenarios con poca iluminación.

Apple ha destacado la durabilidad de este dispositivo. Está fabricado con titanio de grado 5 y una estructura interna en múltiples capas y más de cien componentes diminutos cuidadosamente diseñados para evitar roturas y facilitar que la pantalla interior quede completamente plana.

En el exterior, cuenta con acabado antibrillos y antireflejos y resistente a arañazos y caídas. Está disponible en los colores blanco y negro, con capacidades que abarcan desde 256 GB hasta 2 TB. Se pondrá a la venta el 23 de octubre.