Brasero avisa de las zonas de Madrid en las que va a nevar

Roberto Brasero, el periodista y presentador del tiempo anuncia en "Más de uno" que a lo largo del día nevará en la Sierra de Madrid. Este jueves 26 de enero son diez las comunidades autónomas que se mantienen en alerta meteorológica por nevadas, frío y fuerte viento.

En alerta naranja se encuentra Cataluña, que llegará a tener mínimas de hasta -6 grados en Lleida y en prepirineo de Barcelona y fuertes vientos de entre 55 y 70kilómetros por hora en el litoral con olas de 4 metros.

Las Comunidades autónomas que se encuentran en alerta amarilla son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Melilla, según confirma el portal web de la Agencia Estatal de Meteorología.

Zonas de Madrid en las que nevará

En Madrid, tenemos que salir bien abrigados de casa porque el frío no descansa. No hay precipitaciones, pero la presencia de nubes y viento hacen que se incremente la sensación de frío, aunque las heladas sean cada vez menos contundentes. En la capital no se esperan nevadas, aunque en la Sierra de Madrid sí.

Cordillera Cantábrica

En Castilla y León se esperan fuertes nevadas con una acumulación de hasta once centímetros por encima de 600 a 800 metros. Asimismo, se mantienen las alertas por nevadas en las provincias de Ávila y Segovia. En Asturias, las precipitaciones vendrán en forma de nieve con espesores de 10 centímetros en Picos de Europa a unos 1.100 metros. Por su parte en Cantabria (Liébana), se esperan acumulaciones de nieve.

Resto de España

En Aragón, se esperan fuertes vientos, también en la ribera del Ebro y en Zaragoza, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Las islas Canarias tendrán rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con especial atención a La Gomera, La Palma y Gran Canaria.

Por lo tanto, el frío sigue y va a seguir según anuncia Brasero, pero un frío diferente, ya que las heladas no están siendo tan consistentes.