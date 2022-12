Le toca la Lotería a toda la empresa menos a ellas: "Me alegro mucho por ellos"

El gran dilema de si comprar o no el número de empresa. Está demostrado que uno de los principales motivos de comprar el número que se juega en nuestro trabajo es el recelo de que le toque al resto y a nosotros no. Aún así, hay gente que por diferentes motivos opta por no comprarlo, algo tremendamente lógico si atendemos a las probabilidades. Pero como el sorteo es caprichoso y a alguien tiene que tocar, siempre se da el caso del agraciado con la desgracia. Es decir, haber tenido la oportunidad de tener el premio al alcance de la mano y no haberlo aprovechado.

Esto le ha sucedido a Susana. La joven atendió a esa baja probabilidad de premio para decidir no adquirir el boleto que llevaban todos sus compañeros, el 45250 agraciado con el tercer premio. "Da mucha alegría ver a la gente cómo lo sienten pero yo no he podido experimentarlo. Me alegro mucho por ellos y eso quiere decir que hay más trabajo para mí", reconocía la mujer entre risas, que eso sí, se lo ha tomado con tremenda deportividad y se ha sumado a la fiesta de sus compañeros.

No es el único caso. Un aparcamiento subterráneo ha recaudado 70 millones de euros con el número que han comprado. Pero no todos han pillado pellizco. En plena entrevista en La Sexta, el reportero preguntaba a una chica que respondía "digamos que no muy afortunada. Soy becaria mi niño, no he podido comprarla". Eso sí, también lo ha celebrado con el resto de sus compañeros.