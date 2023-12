Santiago Segura: "Nunca había visto el Sorteo de la Lotería, ni en la tele"

Santiago Segura se ha desplazado hasta el Teatro Real de Madrid, donde se realiza esta mañana el Sorteo de la Lotería de Navidad, para promocionar la película 'La Navidad en tus manos', en la que le tocó hacer "del gordo de la Navidad", es decir, de Papá Noel.

Cada 22 de diciembre, más de 4 millones de personas siguen el Sorteo de la Lotería por televisión, por lo que es buen momento para promocionar la película en la que participa RTVE.

El director y actor de cine asegura que no suele jugar a la lotería y normalmente no la sigue. "No lo había visto ni en la tele", cuenta y bromea diciendo que lo único que no le gusta es que "la gente me está pasando premios por la chepa".