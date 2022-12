Lo que nunca debes hacer si te toca la Lotería de Navidad

¿Quién no ha soñado en algún momento de su vida con ser uno de los ganadores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad? A pesar de que el porcentaje es bajo, nunca sabes cuando la suerte va a llamar a tu puerta.

El próximo 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado repartirá millones de euros en premios, y como nada es imposible, existe la posibilidad de que escuches a los niños de San Ildefonso cantar el número de tu décimo.

No obstante, la euforia de ganar puede llevarte a cometer algunos errores que pueden hacer que pierdas todo ese dinero. Por eso, desde Onda Cero, te recomendamos qué cosas no debes hacer, y cuáles no, si te toca el 'Gordo' o cualquiera de los premios restantes.

Cosas que debes hacer si te toca la lotería

Ser prudente es una de las mayores virtudes que se pueden tener, y más cuando hay tanto dinero de por medio. Y es que, son muchas las personas que, después de hacerse ricas de la noche a la mañana, lo han perdido todo por una mala gestión administrativa. Si no quieres que eso te ocurra, sigue los siguientes consejos:

Sé discreto: aunque pueda parecer difícil moderarse en uno de los momentos más felices de tu vida, lo más importante es controlar la alegría públicamente, ya que difundir la noticia en exceso puede llevarte a correr riesgos innecesarios como el hurto.

Firma el décimo: en caso de robo, debes poder demostrar que eres el propietario del décimo ganador, por lo que dejar tu autógrafo es la mejor manera de que pase lo que pase, puedas cobrar tu premio.

Guarda la papeleta premiada a buen recaudo: al haber tanto dinero en juego, lo mejor es depositar el décimo en un lugar seguro, para así, evitar roturas, pérdidas, robos… o cualquier catástrofe que te impida disfrutar de tu buena suerte.

Cobra el premio con la mayor antelación posible: a pesar de que hay tres meses de plazo para reclamar el premio, lo mejor es que no te esperes hasta el último momento. Recuerda que si tu premio es inferior a 2.000 euros debes acudir a cualquier punto de venta de la Red Comercial de Loterías, mientras que si este es superior, hay que solicitarlo en las entidades financieras autorizadas por SELAE.

Qué no debes hacer una vez hayas cobrado tu premio

Todos, en algún momento, nos hemos planteado qué haríamos si nos tocase un pellizco de la lotería: fantaseamos con pagar la hipoteca de nuestros hogares, con hacer un gran viaje, comprarnos un coche… Y es que con el bolsillo lleno, todo parece estar al alcance de nuestras manos. Sin embargo, los premios no duran para siempre, y el dinero se acaba gastando, por lo que hay que hacer un buen uso de él.

Estas son las cosas que, para aprovechar tu premio, no debes hacer:

No gastes sin control: evita caer en el consumismo y no gastes copulsivamente, ya que el dinero, tal y como entra, sale.

No descuides tus finanzas: si te ha tocado el 'Gordo', probablemente ya no te haga falta comprobar tu cuenta bancaria. Aún así, no dejes de hacerlo, puesto que es fundamental llevar un control de gastos para no llevarte desagradables sorpresas.

No inviertas sin pensar: emplear tu dinero en algo es una herramienta de gestión que permite que se incremente tu nivel adquisitivo a largo plazo. Antes de tomar la decisión de dónde depositar tu fortuna, asesórate bien y crea un buen colchón económico para posibles emergencias en el futuro.

No dejes de trabajar: es lícito replantearse el futuro laboral y decidir emprender una vez tengas los medios para hacerlo, pero nunca dejes de trabajar. Y es que, diversos estudios realizados por Harvard College y Massachusetts Institute of Technology (MIT), confirman que las personas que han sido agraciadas con un premio de la lotería tienen altas probabilidades de perder todo el dinero recibido durante los años siguientes. Ante esta situación, tener un sueldo mensual te ayudará a no acabar en quiebra.

Si eres uno de los ganadores de la Lotería de Navidad, sigue todas estas recomendaciones y logra mantener tu economía saneada de por vida.