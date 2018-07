PaleyFest, el festival para los fans de las series

El William S. Paley Television Festival fue fundado en 1984 y producido por el Paley Center for Media, que formalmente se conoce como el Museo de la Radio y la Televisión. Esta institución cultural fue fundada nueve años antes por el hombre que le da nombre y desde entonces se dedica a la discusión de la importancia cultural, creativa y social de la televisión, la radio y las plataformas emergentes con la comunidad de los profesionales de los medios de comunicación y el público interesado en los mismos. El Paley Center tiene dos sucursales, una en Nueva York, que celebra su festival en otoño, y otra en Los Ángeles, que desde hace días concentra el interés de los más televisivos.

El evento comenzó con una reunión de plena actualidad, el elenco de Verónica Mars se reunía frente a sus fans el mismo día en el que la película de la serie llegaba a los cines y las plataformas digitales. Al día siguiente, el 14 de marzo, fueron las chicas de Orange Is The New Black las que contaron sus secretos de rodaje y algunas curiosidades de la segunda entrega, que llegará en el mes de junio. El fin de semana quedó reservado para tres citas muy especiales, los encuentros con el reparto de Pretty Little Liars y la última reunión de los integrantes del elenco de la querida How I Met Your Mother antes de que la serie se despida de su audiencia el próximo 31 de marzo. Para completar el pastel, el domingo se produjo una esperadísima celebración, la de los diez años de Perdidos, estrenada el 22 de septiembre de 2004, en la que estuvieron presentes casi todos los actores principales, a excepción de Matthew Fox y Evangeline Lilly.

Esta semana el PaleyFest ha mantenido el nivel de los encuentros y si el martes los asistentes pudieron disfrutar de la simpatía y la compenetración del elenco de Parks And Recreation, que un día después confirmó su renovación por una séptima temporada, en la noche de ayer los invitados fueron los particpantes en una de las sopresa de la temporada Sleepy Hollow. Con más de una semana de encuentros por delante, mañana viernes corresponde el turno al reparto de Mad Men, que regresará el 13 de abril a AMC, mientras que el fin de semana se dividirá entre los fans de The Vampire Diaries y los de Marvel´s Agents of the S.H.I.E.L D. Para la última semana de festival todavía quedan unos platos fuertes: el lunes los invitados serán los participantes en la serie de Showtime Masters Of Sex, que acaba de anunciar su regreso en el mes de junio, tres antes de lo esperado, mientras que el martes el turnó será para los chicos de la comedia de Mindy Kaling. Community el miércoles, Veep el jueves y American Horror Story: Coven en la presentación de cierre de festival serán los últimos repartos en participar en un festival que, sin ser lo mismo, también podemos disfrutar gracias al streaming. A través de la web de la institución cultural los fans pueden disfrutar de los paneles de presentación, en los que los artistas suelen mostrarse más relajados y distendidos que en una entrevista como tal. Además el Paley Center realiza un completo seguimiento del evento, y lo traslada a sus redes sociales: su cuenta de Twitter, su perfil en Facebook y sus imágenes en Instagram y Tumblr. Y por si no fuese suficiente, cuenta con una aplicación gratuita desde la que se pueden seguir los paneles, además de ver los vídeos y las fotos de las ediciones previas. Vamos, un festival sobre televisión a la altura de sus estrellas.