Josemi Rodríguez Sieiro: 'No voy a ser amigo de un perroflauta'

Nieves: ¿qué opinión tienes de Mariló Montero? y no vale quedar políticamente correcto. Gracias.

- Buenos días!yo he trabajado con Mariló Montero y no he tenido absolutamente ningún problema, mi experiencia personal es buena, aunque creo que como todos algunas veces nos hemos equivocado. Es la madre de los hijos de mi jefe y ha tenido un problema con mi actual jefa en televisión ¿me contestarías tú a lo que en realidad te parece tu suegra?Gracias!

Mary: soy una simple asistenta del hogar este año mi hija se licencia el dia señalado hay un lunch en la universidad es por la mañana no querria destacar si no voy adecuadamente vestida me podrias asesorar muchas gracias

- Ponte un traje de chaqueta o un vestido y estoy seguro de que vas a ir fenomenal ¿qué tiene que ver que seas asistenta del hogar o concejala o ingeniera?

Alberto: Qué le regalarías a Herrera por Navidad?

- Un capón de Cascajares para que no tenga que cocinar, de hecho lo hago.

Pilar: Hola buenos días, este año toma la primera comunión mi hijo y no sé que color de traje ponerle a mi marido, había pensado ponerle el traje negro con camisa blanca, ¿lo considera usted apropiado o demasiado oscuro? La comunión es a mediodía.Muchas gracias

- Si quieres que vaya perfecto ponle un traje azul marino, jamás negro. Si es en primavera- verano, un traje beige claro.

Juan Jiménez: dales caña atodos y atodas al lider muchomas

- Gracias, pero yo procuro ya en la vida sobrevolar

Francisco Cañero: quisiera saber donde comprarme en madrid unos zapatos de caballero color burdeos que nosean los clasicos castellanos

- hay miles de zapaterías y en todas hay zapatos burdeos, si quieres unos ingleses fabricados en España, busca la marca Carmina. Tienes también los Sebago americanos de borlas...y si no te vas al Corte Inglés, que hay mucha variedad

Alfredo: ¿Has amado alguna vez?

- Mis sentimientos son míos y no tuyos, impertinente

Marga: Josemi no me resisto a decirte que te sigo desde Miguel angel garcia juez.Me encanta tu estilo de hacer radio y como te atreves a decir cosas directamente que muchos pansamos pero decirlas en publico es ....dificil, mi pregunta es:por que abunda y triunfa de semejante manera la vulgaridad en todos los ambitos y muy pocos la paran .Gracias,un saludo.

- Marga, querida, has ganado el cielo, la eternidad y la gloria...por agunatarme durante tantos años

Charo 'La Corredora' ¿Los famosos, normalmente son agradables o más bién impertinentes?¿Eres clasista?

- Soy clasista, no porque sea la gente famosa o no sino porque se maleducado o no. Si clasista es preferir un culto a un inculto, lo soy. Si clasista es compratir amistad con una persona limpia, lo soy. No voy a ser amigo de un perroflauta.

Yeray: Muy buenas querido Josemi, estoy seguro de que he de ser de tus mayores fans en la actualidad, le sigo a diario todo lo que puedo y más, me se de memoria la mayoria de sus intervenciones tanto televisivas como radiofónicas y he de confesar que me hace una gradísima ilusión conocerle personalmente, es usted mi ídolo. Mi pregunta va referida sobre los maravillosos sellos que ostenta sobre su meñique izquierdo ¿ cúando los empezó a llevar, cúantos ha tenido y de cúantos dispone en la actualidad, cómo y cúando los suele combinar ? Me parece un hecho de máxime elegancia, propio de reyes.Reciba un grandísimo abrazo.Yeray de Benito

- Muchísimas gracias, pierdo mucho en la distancia corta... los sellos los heredé de mi padre y desde el año noventa los llevo, como ahora también la alianza de mi madre. Muchas gracias por ser tan fiel.

María José: por que siendo usted tan fisno y educado y tantas clases de educacion y protocolo como quiere darnos, es usted en la radio tan ordinario, tan histerico y mal educado.hay veces que me saca de quicio me meteria en la radio y le enseñaba algo de lo que presume EDUCACION.

- Eso, eso... hace muy bien usted en opinar que soy un maleducado, pero se equivoca, soy caprichoso

Carajillo: Josemi, hasta que punto eres así o te lo haces?

- Soy así al 100%, ¿tú crees que se puede estar representando un papel todos los días y a todas horas en la radio, en la televisión y en la prensa escrita?

María: Cuantos años tienes, te veo muy bien jajaja

- Nací en enero de 1950, con lo cual tengo 62

Gonzalo: cuantos trajes tienes?

-No los he contado nunca y tengo la gran suerte de que no cambio de talla nunca, tengo la misma de cuando estudiaba en Inglaterra con 16 años. Compro mucho, regalo mucho pero también me quedo con mucho