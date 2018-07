A mediados de los noventa Pepsi sacó en España una serie de anuncios en televisión con el eslogan 'Generation next' que iban acompañados de canciones rock de grupos alternativos. En 1998 Pepsi recopiló esas canciones en un cd titulado 'Generation next music', aquel año todos fuimos indies gracias a ese cd y esos temazos, está es su historia.

Generation Next Music / Archivo

1) Undrop - Train

2) Dover - Devil Came To Me

3) The Killer Barbies - Love Killers

4) Undershakers - Stupid Girl

5) Najwajean - Mind Your Head

6) Fresones Rebeldes - Al Amanecer

7) Australian Blonde - Chup Chup

8) Molotov - Puto

9) Sexy Sadie - Needle Chill

10) Marilyn Manson - The Beautiful People

-Bonus track -

Prodigy - Smack My Bitch Up