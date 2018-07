¡¡¡Felicidades, Sherlock Holmes!!!

En la última edición de En Serie Te Lo Digo de La Brújula no quisimos despedir 2012 sin hablar de uno de los personajes más míticos de la literatura universal que precisamente este año ha sido homenajeado. Como comenté con María Hernández y los contertulios en noviembre de este año se cumplió el 125 aniversario de la publicación, en el Beeton’s Christmas Annual británico, de Estudio en Escarlata, la obra con la que el mítico Sherlock Holmes llegaba al mundo literario.

Desde entonces las adaptaciones han sido muy diversas, pero sin duda la más exitosa es la que dirigió Steven Moffat, con Benedict Cumberbach y Martin Freeman en los papeles principales y que fue estrenada en 2010. Su adaptación al siglo XXI, su ritmo, su estética, la introducción de las nuevas tecnologías y el gran trabajo de sus protagonistas principales convirtieron en éxito una historia que no hace mucho fue llevaba a la gran pantalla, algo que podía jugar en su contra. Pero no sólo eso no sucedió, sino que animó a otras cadenas, como la CBS, a subirse al carro de la deducción y los investigadores peculiares. En la temporada 2012-2013, la cadena estadounidense ha estrenado Elementary, serie protagonizada por Lucy Liu y Jonny Lee Miller que da una vuelta de tuerca más al personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle. De la Inglaterra de finales del siglo XIX pasa a estar situado en el Nueva York del siglo XXI, donde Watson es una mujer, y el excéntrico protagonista, un hombre brillante que acaba de salir de rehabilitación.

En los años setenta y ochenta, creadores rusos, británicos y japoneses se ocuparon de llevar a la pequeña pantalla la historia de un personaje atractivo y brillante que siempre contó con la necesaria capacidad de sorprender al espectador. Ya fuese en forma de película para la televisión, a través de episodios que se extendieron durante una década o creando un mundo imaginario repleto de perros antropomorfos, Sherlock Holmes sigue llegando a millones y millones de espectadores en todo el mundo. A pesar de que no lo hubiesen querido como el más íntimo de sus amigos, han admirado y envidiado su capacidad de intuición, su sabiduría y sus conocimientos, que durante siglos nos han procurado grandes momentos de ficción como espectaodres y lectores.