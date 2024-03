El Supremo confirma prisión permanente revisable y 15 años de cárcel para el asesino del niño asesinado en Lardero en 2021

El 28 de octubre de 2021 La Rioja se estremecía por el asesinato del pequeño Álex; un niño de nueve años que celebraba `halloween´ en un parque de Lardero, cuando fue persuadido por un varón que le llevó a su domicilio donde le agredió sexualmente y asfixió hasta la muerte.

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de prisión permanente revisable, por el delito de asesinato, y de 15 años de cárcel, por agresión sexual, al acusado de dicho suceso: Francisco Javier Almeida.

Se desestima íntegramente el recurso del condenado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que a su vez ratificó la dictada por un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Logroño.

En su sentencia, el Supremo destaca que “No hay margen alguno, para considerar que el procesado ignoraba que apretando entre tres y cinco minutos con extremada fuerza el cuello de un niño estaba creando un riesgo de muerte”.

En cuanto a la alevosía, el Supremo subraya que el menor "no se defendió porque no contó con la más mínima posibilidad para hacerlo” y que, aunque pudiera haber emitido algún grito, no equivale a una defensa mínimamente eficaz que introdujera riesgo para el asesino.

En cuanto a la pretensión de aplicarse la atenuante de reparacióndel daño por no haber escondido el cadáver, el Supremo destaca que "resulta difícil digerir que pueda insinuarse porque después de cometido el mal este no se aumentó como podría haber ocurrido si se hubiera escondido el cadáver del niño". Dice el tribunal que "el argumento vuelve a rozar, si no la traspasa, la línea roja del desprecio por el inconmensurable dolor provocado en los familiares del menor brutalmente asesinado".