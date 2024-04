El campo celebrará el 4 de mayo en Logroño una jornada para concienciar de la importancia de la agricultura y ganadería de proximidad

Las asociaciones agrarias ARAG-ASAJA, UAGR y UPA celebrarán el sábado, 4 de mayo, una jornada para que la población se conciencie de la importancia de la agricultura y ganadería de proximidad.

Defienden un modelo de campo social, profesional, que fija población en el medio rural, distribuye la riqueza y fija puestos de trabajo. Denuncian que no se cumple la ley de la cadena, algo que queda demostrado a través de las numerosas peticiones de la cosecha en verde, y no aceptan que lleguen a nuestros mercados productos que no cumplen con las leyes que a ellos se les exigen desde Europa.

Por todo esto, Néstor Alcolea, secretario de UPA, invitaba a toda la población a sumarse a esa jornada del 4 de mayo y detallaba los actos previstos:

- A las 18,00 horas en el Ayuntamiento de Logroño se desplegarán dos símbolos en apoyo a la agricultura y a la ganadería riojana; un lazo y una bandera.

- A las 19,00 horas, agricultores y ganaderos se trasladarán hasta el Espolón logroñés donde contarán con tres representantes de la gastronomía riojana de máximo prestigio, reconocidos nacionalmente, que leerán un manifiesto en apoyo al sector y ayude a valorar el trabajo que hay detrás de esos productos que día a día comemos.

En cuanto a la cosecha en verde, piden al gobierno que atienda todas las solicitudes presentadas y adoptar nuevas medidas entre ejecutivo y sector para que la producción de uva sea rentable; aunque temen que el año que viene vuelvan a tener que precisarse estas ayudas.

También han denunciado la dificultad del relevo generacional, tras tres últimos años de pérdidas en el campo; han expuesto que es pronto para sacar conclusiones sobre las heladas del pasado fin de semana en Rioja Alta y Rioja Alavesa y han advertido de que, si no llueve estos días, el cereal podría volver a una situación de caos.