Amnistía Internacional celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal en Logroño y Calahorra

"Get up Stand up", tema compuesto por Bob Marley & The Wailers. Han pasado muchos años, 35, de aquella Gira por los derechos humanos "Amnesty Internacional 1988". Concierto en el Estadio River Plate, Buenos Aires. Participan Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou ´n Dour, Charly García, León Gieco.

Amnistía Internacional sigue trabajando por los derechos humanos, se ha cumplido el 75 aniversario de la Declaración Universal, sigue siendo necesario recordar su mensaje, la urgente necesidad de solidaridad entre naciones como ha puesto de manifiesto, más si cabe, la reciente crisis sanitaria de la COVID 19, falta de gobernanza global y liderazgo o frágil interdependencia. Goyo Martín, es el portavoz de AI en La Rioja, y en Más de Uno la Rioja nos habla de algo clamoroso, la necesidad de afrontar los desafíos a los derechos humanos.

Con todo, desde 1948 se han conseguido retos y avances. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, aunque se van quedando en el camino de la vida.

El 10 de diciembre hubo recogida de firmas y mensajes de solidaridad para 3 personas de distintas partes del mundo con privación de sus derechos. El martes, cinefórum en la Biblioteca de La Rioja, “La ilusión de la abundancia”, a las 7 de la tarde. El jueves 14 se celebrará este 75 aniversario en la sede de AI en Logroño, en Portales 71. Y también hay actividades en Calahorra, y tanto en una como en otra localidad de La Rioja invitan a los alumnos a la iniciativa que lleva 20 años en marcha, Regala tus palabras.