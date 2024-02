Albelda de Iregua recoge céntimos para fundir una campana

En Albelda de Iregua no se acostumbran a quedarse sin campanas aunque, los amantes de los ajeno se empeñen en dejarles sin ese sonido. Robaron las campanas del edificio de Los Frailes, la antigua sede de Escolapios, y se llevaron, también el año pasado, la campana en la ermita de Santa Fé de Palazuelos, la que se fundió con monedas donadas por los vecinos para rematar la restauración de la ermita románica de San Marcos.

Allí tienen que volver el 25 de abril, no vaya a ser que se la queden los de Clavijo, al estar en su termino municipal, una fecha sonada como cuenta la leyenda y quieren que suene con otra campana para la que se recolectan monedas, de 1, 2 y 5 céntimos.

Sergio Ochagavía, alcalde albendense, nos detalla la historia de la ermita y la de las campanas, con una nueva campaña de recogida de céntimos para implicar a los vecinos.

Hacen falta muchas monedas para fundir una campana, se recogen en distintos puntos del pueblo, como el Ayuntamiento, aunque solo será una parte del material necesario.

Le preguntamos al alcalde si está permitido hacer desaparecer de la circulación esas monedas de céntimos de euro, aunque sean calderilla. Las monedas de 0,01 € cuestan más de lo que valen, y el esfuerzo se centra en que haya campana para San Marcos, el 25 de abril, y lo que no faltará es la celebración en Santa Fé de Palazuelos, para que no se lo queden los de Clavijo. Según cuenta la leyenda fueron los de Albelda quienes alimentaron a su último habitante, un leproso, por eso les pertenece ese lugar siempre que no falten en la celebración de San Marcos. La campaña está en marcha, y la campana, cada vez más cerca de ser una realidad con la aportación de todos los de Albelda de Iregua.