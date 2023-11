Logroño y la Ciudad Deportiva de la UDL candidatas a ser subsede mundialista

Casi con nocturnidad y alevosía, la FRF anunciaba en la tarde noche de ayer la visita del presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, a Logroño. Tras acudir a la cena de Navidad de la FR, esta mañana se reunía con el Alcalde de Logroño,Conrado Escobar, y posteriormente visitaba las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la UDL que sería la instalación a utilizar si, finalmente, Logroño es designada como subsede mundialista para albergar el trabajo diario de una de las selecciones participantes en el próximo Mundial de fútbol 2030.

No deja de ser paradójico que las instalaciones en las que se va a fijar la RFEF para decidir si Logroño es o deja de ser subsede oficial no van a ser ni instalaciones de la FR (que tiene una nueva y flamante sede social, pero ninguna instalación propia), ni tampoco instalaciones municipales (porque las que hay o no reúnen las condiciones necesarias, caso del M-82 por su estado, como Pradoviejo que aunque sean unas magníficas instalaciones todos los campos son de hierba artificial). Las instalaciones que se convertirían en foco de atención en un Mundial de Fútbol serían las que alberga la Ciudad Deportiva de la UDL, esa que tantas pegas tuvo en un inicio para poder edificarse y cuyos accesos, que también fueron motivo de enfrentamiento casi definitivo, sea posiblemente la única pega que se le pueda poner en esta visita.

Qué cosas, verdad. La FR no ha tardado en atribuirse el mérito de la visita de Pedro Rocha a Logroño que esta mañana se ha reunido en el Ayuntamiento con el Alcalde para conocer detalles de esa candidatura de Logroño como subsede mundialista, pero las instalaciones a utilizar no son ni de uno ni de otro, sino propiedad privada de la UDL y de Félix Revuelta que tantas trabas y pegas tuvo para poder llevarla adelante necesitando incluso echar varios órdagos para que hoy, esos terrenos de Valdegastea, sean una Ciudad Deportiva que pueda llegar a ser subsede de un Mundial de Fútbol, con todos los beneficios que eso reportaría a nuestro deporte y a nuestra ciudad.