Más de uno La Rioja Noticias 19/06/2023

La defensa apela a la presunción de inocencia, dado que no hay cadáver probatorio, y las acusaciones particulares de la familia de Ovejas y de su novia, en la misma línea que la Fiscalía, estiman que la no aparición del cuerpo no resta credibilidad a pruebas como los restos de sangre y ADN de la víctima que aparecieron en casa del acusado, así como otros aspectos recabados en la investigación.

Conrado Escobar establece seis áreas de gestión para el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño, en el que cobra especial peso el área de promoción económica que liderará Miguel Sáinz. Leonor González-Menorca será la presidenta del Pleno Municipal y Celia Sanz la portavoz del equipo de gobierno