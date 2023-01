Más de Uno La Rioja 23/01/2023

Abrimos Más de Uno La Rioja con operaciones de la Guardia Civil, desmantelamiento de una tabacalera ilegal en Alfaro y rescate de 5 montañeros navarros desorientados por el San Lorenzo.

Se cumple el 199 aniversario de la creación de la Policía Nacional y sigue el ciclo de conferencias organizado para su conmemoración. A las siete y media en el Centro Cultural de Ibercaja la Inspectora Silvia Barrera, hablará sobre Investigación de la Violencia Digital, dudas que no has podido o no te has atrevido a preguntar.

Asuntos educativos con el presidente de CSIF La Rioja, Jesús Hernández, en esta semana de elecciones de enseñanza en La Rioja.

Repasamos la actualidad parlamentaria con la portavoz de C´S en la Cámara Regional.

Como cada lunes, vamos a viajar por nuestra comunidad, Queremos conocer tu pueblo, nos lleva al Camino de Santiago, recorremos Azofra, uno de los primeros municipios riojanos que puede presumir de tener el título de villa.

Volvemos a IFEMA, esta mañana comenzaba Madrid Fusión y nuestra comunidad sigue presente en la capital con el toque riojano como ha expuesto el cocinero de Ajonegro,

Terminamos con novedades literarias, con Diego Ochoa.