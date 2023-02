Logroño inaugura en Valdegastea un parque dedicado a la memoria del concejal del PP en Ermua, secuestrado y asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco.

Andreu señala en Más de uno La Rioja que es necesario revisar la ley del "solo sí es sí" en aquellos aspectos que se ha visto que no funcionan. Respecto a las encuestas electorales, dice que se las toma con precaución y que no se plantea otro escenario que no sea revalidar su triunfo.