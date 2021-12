Miles de vascos pasarán Nochebuena y Navidad confinados por contagio

“Nuestro gozo en un pozo”. Es, posiblemente, una de las expresiones más utilizadas durante estos días por quienes preparaban con ilusión el retorno de unas navidades lo más parecidas a las de 2019. Aquellas en las que las familias se reunían en torno a una mesa para celebrar la Nochebuena y la Navidad. En las que los abrazos, los besos y el canto de villancicos eran una constante. En las que hacíamos ruta nocturna por las casas de nuestros amigos o, incluso vecinos, para tomar esa copita de champán que se convertía en un gesto de cordialidad y con la que se nos olvidaban, al menos por unas horas, los problemas cotidianos. Todo esto se ha convertido, para prácticamente todos, en una ilusión del pasado que esperamos poder volver a disfrutar y sentir en un futuro.

Pero la realidad es la que es y los contagios en Euskadi no paran de subir. Los últimos datos ofrecidos por Osakidetza siguen marcando records.4744 casos nuevos,1156 más que dos días antes. Sólo entre el 15 y el 22 de diciembre han dado positivo 21.956 personas.

Con estas cifras sobre la mesa miles de vascos tendrán que pasar la Nochebuena, la Navidad y, probablemente, gran parte de estas fiestas aislados en sus hogares. Hablamos de adultos, pero también de niños más teniendo en cuenta que 460 aulas de Euskadi están cerradas, no por las vacaciones, sino desde antes por los contagios entre una población que, a día de hoy sólo está vacunada en un porcentaje aproximado del 20%.

Serán unas navidades que, sobre todo los confinados no olvidarán. Tendrán que cenar solos, aislados del resto del núcleo familiar y con una comunicación con el exterior a través del móvil, la tablet o el ordenador. Sin duda algo frúio que contrasta con el calor propio de estas fechas. Lo cierto es que el resto de la familia se encargará de endulzarles estos días con turrones, dulces y quién sabe si cantándoles villancicos a la puerta de la habitación…Seguro que el ingenio no falta entre las familias.

COMO SOBRELLEVAR MEJOR EL CONFINAMIENTO

Sigue la misma rutina de horarios

Si cada día te levantas a las 7 de la mañana y te vas a dormir a las 11, procura respetar estos mismos horarios. Los expertos aconsejan no alterarlos más allá de una hora (levantarte a las 8 y acostarte a las 12, por ejemplo). Y los motivos son varios:

• Tu reloj biológico interno está determinado por unos horarios de vigillia-sueño y de ingesta calórica. Y esos horarios afectan a tu metabolismo, a tu ritmo intestinal y a otras muchas funciones orgánicas. Por eso no conviene alterarlo.

• Seguir una rutina de horarios también te ayuda a sentirte motivado y a pensar menos en el confinamiento. Si no eres una persona muy disciplinada quizá te cueste cumplir este punto, pero esta es una buena ocasión para ponerlo en práctica.

Dúchate y arréglate cada mañana

La tentación de quedarse en pijama y ducharse a las 12 del mediodía es grande. Pero si cada mañana cuando te levantas, te duchas, te pones desodorante, te afeitas si lo haces normalmente... o incluso te pones colonia y te vistes, la sensación de estar viviendo una situación excepcional será menor.

• Es lógico que optes por ropa cómoda

Utiliza la tecnología para no sentirte solo

En casos de confinamiento, la tecnología es la salvación para trabajar desde casa. Muchas personas pueden realizar su trabajo sencillamente con un ordenador portátil y conexión a internet. Pero la tecnología también es muy útil para:

• No sentirte solo y evitar bajones de ánimo. Según un estudio publicado en la prestigiosa revista de The Lancet, los periodos de cuarentena pueden provocar un impacto psicológico que origine ansiedad, estrés, insomnio...

• Por eso es importante que sigas en contacto con tu entorno habitual a través del móvil, skype, whatsapp... Aunque pienses que dos semanas no es mucho y que puedes sobrevivir sin apenas contacto social, oblígate cada día a hablar por teléfono con alguien cercano.

Disponer de un kit de supervivencia

Si vives solo y estás confinado, no podrás salir de casa para comprar aquello que necesites. Pero sí pueden traértelo a casa, abrir la puerta, mantener una distancia de al menos metro y medio con la persona y recoger la compra.

• En una situación de confinamiento se aconseja tener alimentos no perecederos (legumbres, galletas, biscotes) o bien congelados. No olvides el agua embotellada si no la bebes del grifo.

• También es importante tener productos de limpieza a mano, sobre todo si vives con otras personas porque en ese caso tendrás que ser muy estricto con la higiene y limpiar cada superficie que toques, dormir en una habitación solo o comer a horas diferentes que el resto de la familia.

• No olvides tener a mano un kit de fármacos básico (paracetamol, ibuprofeno, pastillas para la tos) y productos de higiene.

Alimentarse bien

Una dieta sana y equilibrada es clave para un sistema inmunitario fuerte, que al final es la mejor defensa frente al Covid-19, una infección provocada por el virus SARS-CoV-2 que en la mayoría de los casos provoca síntomas leves si tus defensas están en forma. Así que, por más que estés en casa:

• Haz 3 comidas equilibradas al día y dos tentempiés ligeros. Procura tener carne, pescado y verduras congelados para preparar tu platos; utiliza técnicas de cocción ligeras como el wok o la plancha y ten a mano yogures, que cuidan tu flora intestinal (alberga el 80% de las defensas).

• Siéntate a la mesa y dedícale 20 minutos a la comida. Mastica bien.

• No piques entre horas. Las infusiones son una buena opción entre horas porque te sacian e hidratan sin aportar calorías. Y si tienes hambre opta por picoteo saludable como los frutos secos (no más de un puñadito al día porque son calóricos).

Haz ejercicio diario

Catorce días sin salir de casa pueden ser muchos si eres una persona acostumbrada a hacer ejercicio. Y aunque no practiques ningún deporte en concreto, el simple hecho de salir de casa e ir a trabajar o a comprar ya conlleva actividad física, cosa que ahora no podrás hacer.

• El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) ha recomendado a las personas aisladas en domicilios e incluso en hospitales que se mantengan lo más activas posible.

• El COFPV recuerda que son muchos los estudios que relacionan los periodos prolongados de falta de movilidad con rigidez articular, pérdida de fuerza muscular, problemas circulatorios o estreñimiento.

• Así que oblígate a moverte. Las opciones son muchas y no todas son tan aburridas como caminar por la habitación. Hay decenas de vídeos en youtube con tablas de ejercicios para iniciarte en el yoga, el baile u otras disciplinas.

La actividad física es necesaria y te ayudará a mantener el ánimo.