Con Susana Marqués

Más de uno Álava 31/05/2021

Iñaki García: "No se puede quitar hierro a legitimar la violencia hacia quien piensa diferente" Charlamos con el ex concejal del PP, Iñaki García Calvo, tras su agresión por radicales este pasado sábado. "Da mucha pena ver cómo gente tan joven que no ha vivido bajo la amenaza de ETA tiene tanto odio"