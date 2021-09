Con Susana Marqués

Más de Uno Álava 29/09/2021

La calle Iturritxu no tendrá, de momento, un nuevo carril. El Ayuntamiento no lo contempla y prefiere esperar a la puesta en marcha del BEI antes de tomar decisiones. Los vecinos de la zona se quejan de que no les dan "certezas" y piden eliminar vehículos e impulsar el transporte público a los polígonos industriales y centros escolares. Reconocen que viven en una "zona en expansión" y reclaman políticas valientes de movilidad sostenible.