Con Susana Marqués

Más de Uno Álava 17/09/2021

La apertura de las pistas de baile ha sorprendido -para bien- a los empresarios del ocio nocturno que, sin embargo, creen que las otras medidas que afectan a sus negocios se quedan “cortas”. Lamentan que el horario no vaya más allá de las tres de la mañana y critican especialmente la obligación de consumir sentados. “Si esa restricción no se levanta, no nos vale de nada la ampliación de aforos”, sostienen. En Más de Uno Álava recogemos las valoraciones de los sectores afectados tras las nuevas medidas aprobadas por el LABI.