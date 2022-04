INFORMATIVO MATINAL ÁLAVA

Más De Uno Álava (08:20)12/04/2022

Campaña informativa del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bajo el lema 'No las alimentes, no lo necesitan; por una buena convivencia', el objetivo es reducir la masificación de palomas en 9 puntos de la ciudad y recordar a la ciudadanía que no está permitido alimentar a estas aves.