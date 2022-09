Con Eduardo Yañez más de uno Gipuzkoa 13/09/2022

Una gran grieta amenaza a los vecinos de un bloque de viviendas.

Los vecinos de los portales 1 y 3 de la calle Altxu de Errenteria se sorprendían este lunes a plena luz del día con el estado actual de la gran grieta detectada en la noche del domingo en el bloque de viviendas. Aunque los técnicos del Ayuntamiento indicaron en su informe que no se trata de un problema estructural y podían pasar la noche en sus hogares, siempre y cuando no accedieran a las habitaciones que dan a la grieta, muchos prefirieron irse en esa situación. Un problema con la constructora que viene de hace tiempo y no se resuelve.