Los viejos rockeros llegan este fin de semana a Bilbao

Con casi todo completo este fin de semana es sin duda el del rock en Bilbao con la celebración del BBK Bilbao Music Legends Fest, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por Dekker Events

El viernes 14 de junio, abrirá el festival el power trío de Susan Santos (Extremadura), con la propia Susan al frente liderando una banda del mejor blues-rock. Ese mismo día, actuarán también en el escenario principal: The Jayhawks (Minnesota – EEUU), considerada una de las mejores formaciones de la música popular americana, The Prtenders (Hereford – Reino Unido), la banda liderada por la carismática Chrissie Hynde como cabezas de cartel del viernes, y The Scream Cheetah wheelies (Tennessee – EEUU), con su clásico y enérgico rock sureño y con fecha exclusiva en España en 2024.

El sábado 15 de junio, el músico de rock euskaldun Petti abrirá el escenario principal y será el encargado de dar comienzo al segundo día del “Legends”. Más tarde, con otro show exclusivo en España, los míticos CANNED HEAT (Los Ángeles – California) llenarán el Bilbao Arena del mejor blues-rock/boogie, para después dar paso a Deep Purple (Hertford-Reino Unido), cabezas de cartel del sábado y artífices de grandes e inolvidables temas clásicos de la cultura del rock. Por último, Blues Pills (Suecia y EE.UU.), con la poderosa voz de Elin Larsson al frente de la banda de rock-blues, cerrarán esta edición del BBK Bilbao Music Legends Fest.

Además, como viene siendo habitual, todas las personas que hayan adquirido entradas de pista o gradas 1 y 2, podrán acceder a la explanada exterior “Voodoo Child Bar” donde actuarán en directo las bandas locales Arnau & The Honky Tonk Losers, Kinki Boys, Nevadah, Sotomonte, The Ribbons y Ziin & The Melody Breakers y donde se encontrará una amplia zona gastronómica, así como un stand de merchandising, entre otros.

Detalle de horarios y conciertos

Viernes 14 junio

Apertura de puertas 18:00h

18:30 SUSAN SANTOS

20:20 THE JAYHAWKS

22:10 THE PRETENDERS

00:30 THE SCREAMIN’ CHEETAH WHEELIES

Voodoo Child Bar:

19:35 Arnau & The Honky Tonk Losers

21:25 Ziin & The Melody Breakers

23:45 Sotomonte

Sábado 15 junio

Apertura de puertas 17:30h

18:00 PETTI

19:50 CANNED HEAT

21:45 DEEP PURPLE

00:00 BLUES PILLS

Voodoo Child Bar:

19:05 The Ribbons

20:55 Nevadah

23:20 Kinki Boys

Última oportunidad para vivir el “Legends”, adquiriendo ahora tus entradas “Last Call Tickets” para la GRADA 3 en el siguiente enlace: www.musiclegendsfestival.com