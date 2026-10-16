Velora invertirá 100 millones de euros en una nueva planta en Álava para productos vinculados a la red eléctrica

Velora, grupo industrial especializado en el sector energético, invertirá 100 millones de euros, con el apoyo del Gobierno Vasco, en una nueva planta en Álava para productos vinculados a la red eléctrica.

El proyecto se desarrollará a través de ECN All Wind, plataforma industrial en la que también participan de manera minoritaria el Gobierno Vasco y Ekarpen, y estará destinado a fabricar nuevos productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes, según ha informado la empresa en un comunicado.

Las nuevas instalaciones en Álava estarán finalizadas en 2028 y está previsto que alcancen su plena capacidad operativa durante el primer semestre de 2029. En ese momento, el proyecto contará con una plantilla de 100 profesionales.

El sector de la fabricación de productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas prevé un crecimiento exponencial basado en el aumento del desarrollo de infraestructura eléctrica, la implementación de redes inteligentes, la automatización industrial, junto con la expansión generalizada de la energía renovable a nivel mundial.

Filial

El Gobierno Vasco anunció el pasado mes de julio su incorporación a ECN All Wind, una filial creada por Velora y especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica.

Esta empresa está concebida para impulsar nuevas capacidades productivas y tecnológicas ligadas a un sector clave en la transición energética europea. Esta operación del Gobierno Vasco está enmarcada en la estrategia definida por el 'Plan de Industria - Euskadi 2030'.