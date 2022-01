Un trabajador de 23 años, segundo fallecido esta semana tras caer al vacío

El año ha comenzado de forma trágica en Euskadi en lo que a siniestralidad laboral se refiere. Dos trabajadores fallecidos en sendos accidentes con circunstancias muy similares. El último en conocerse ha sido el de un joven de 23 años que limpiaba el tejado de la empresa Hertell, una cooperativa del grupo Mondragón y se precipitó al vacío. Fallecía este martes tras no ha podido superar las graves lesiones sufridas. Según ha denunciado el sindicato LAB, 'estaban realizando labores de limpieza tras desbordamientos de ríos, se tuvo que subir al tejado y cayó. Estamos ante un accidente, de trabajo no habitual, pero la empresa no había puesto medidas'.

El siniestro coincidió en el tiempo con el primer accidente laboral mortal del año, que costó la vida a un trabajador de 47 años. En este caso, el hombre cayó mientras hacía limpieza de fachada de ladrillos caravista en un inmueble en Vitoria, en la Avenida de Olárizu. Los sindicatos se han concentrado para denunciar este siniestro, y han pedido medidas para que no vuelva a ocurrir. El secretario general de UGT Euskadi ha denunciado que 'en un mercado de trabajo en el que prácticamente la mitad de los contratos duran menos de una semana, los trabajadores no tienen los conocimientos previos para ponerse a trabajar en altura. Si hubieran llevado la línea de vida y el arnés, no hubieran perdido la vida'.

Hace menos de un mes, concretamente el 18 de diciembre, un operario de 45 años falleció en Zumaia tras precipitarse de un tejado de una nave. En total, 32 personas perdieron la vida el pasado año en Euskadi en sus puestos de trabajo.