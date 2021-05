Tapia acusa de cinismo al Ayuntamiento de Azpeitia (Eh Bildu) en el caso Corrugados

Tapia ha utilizado un discurso muy duro contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Azpeitia. "Siento bochorno y vergüenza por las 7.000 personas desempleadas en Gipuzkoa y por las falsas acusaciones que se han realizado a este Gobierno", ha enfatizado la consejera, que les ha acusado de utilizar "una estrategia de tinta de calamar, no querer asumir responsabilidades propias". La consejera ha asegurado que el Consistorio actúa como "un nuevo rico" y ha acusado a la alcaldesa, Nagore Alkorta, de EH Bildu, de mentir y de "echar balones fuera". "Esto no es ni fuego cruzado ni batalla política, es una dejación clara de la responsabilidad municipal", ha afirmado.

Seguimos trabajando por el empleo

Arantza Tapia ha defendido que el Gobierno Vasco "hizo lo que tenía que hacer, ha dicho lo que tenía que decir". "Ha sido una lástima sí, pero los responsables están claros. Hemos trabajado para apalancar la actividad en ese municipio y seguimos trabajando para apalancar todo el empleo que consigamos", ha aseverado. El grupo empresarial extremeño renunció a poner de nuevo en marcha la planta por las trabas urbanísticas que se ha encontrado para encender los hornos en el emplazamiento actual, cerca del casco urbano de Azpeitia.

No hay proyecto

Por su parte, la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha insistido en que "no ha existido ningún proyecto, ni un plan de viabilidad económica con respecto a esa actividad" para la reapertura de Corrugados, tras el anuncio del grupo CL de no reabrir la acería en esta localidad guipuzcoana, y se ha mostrado convencida de que, con esta decisión del grupo extremeño, "ha quedado bastante claro que la intención no era la de la creación de puestos de trabajo".