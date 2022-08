"Ni siquiera sabemos si son jeringuillas"

Las Fiestas de la Blanca que arrancan este jueves, son el primer reto para las policías locales y Ertzatintza. Ambos cuerpos policiales preparan dispositivos de seguridad especiales en las tres capitales vascas. El objetivo es evitar delitos contra la libertad sexual, por ello habrá vigilancias especiales. El objetivo fundamental es "prevenir la comisión de cualquier delito y garantizar al máximo el disfrute de la ciudadanía. Se extremará la presencia policial en los lugares con mayor afluencia.

Pinchazos sumisión química

Las investigaciones no avanzan de momento en torno a los 12 pinchazos que se han detectado en las últimas semanas en Euskadi. Josu Bujanda asegura que "ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas, sabemos que son punzamientos en algunos de los casos, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante que no tiene por qué ser una jeringuilla, puede ser una aguja o un alfiler. Todavía no hemos identificado a un presunto agresor o agresora que esté realizando esas acciones. Puede ser una aguja o un alfiler. Todavía no hemos identificado a nadie". La Ertzaintza mantiene todo tipo de hipótesis. "En este momento no tenemos la identificación del posible agresor o agresora y tampoco ninguna analítica que haya dado positivo en una sustancia tóxica".